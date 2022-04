Formel 1-superstjernen Lewis Hamilton fortæller ærligt om, hvordan han har kæmpet med mentale problemer.

Det gør han i en længere story på Instagram, hvor han ikke lægger skjul på, at selvom vi kun er fire måneder inde i 2022, har det allerede sat sine spor.

'Det har allerede været så hårdt et år med alt, hvad der sker omkring os. Nogle dage er det svært at forblive positiv. Jeg har kæmpet mentalt og følelsesmæssigt i noget tid nu,' skriver han i sin besked og fortsætter:

'At blive ved med at gå fremad er en løbende prøvelse, men vi må kæmpe videre. Der er så meget, vi skal gøre og nå.'

Foto: KAMRAN JEBREILI

'Jeg skriver for at fortælle jer, at det er okay at føle, som du gør. Du skal bare videre, du ikke er alene, og vi kommer igennem det!'

'En ven mindede mig om noget i dag: Du er så stærk, og du kan gøre lige det, du vil. Du kan gøre lige, hvad du vil. Lad os huske at leve i taknemmelighed over endnu en dag. Sender jeg lys og kærlighed,' afslutter superstjernen sit budskab.

Det er ikke første gang, at Hamilton deler ærligt ud. Han har tidligere italesat homofobi, menneskerettigheder og racisme.

Han har vundet verdensmesterskabet hele syv gange, og han var godt på vej til sin ottende triumf sidste år, inden en kontroversiel overhaling fra Max Verstappen på sidste omgang fratog ham titlen.