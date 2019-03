En ændring på Formel 1-bilerne betød problemer for nogle af kørerne i Australien.

For da bilerne er blevet udstyret med en større bagvinge, var det svært for flere af kørerne at se de røde startlamper.

Det skriver Autosport. Det var især fra de bagerste pladser, at der var problemer, og blandt dem der havde det svært var Red Bulls Pierre Gasly.

»Med de nye og større bagvinger kunne jeg ikke se lamperne på gridden, så jeg måtte reagere ud fra hvad bilerne rundt om mig gjorde. Jeg mistede et par placeringer,« sagde Pierre Gasly efter løbet.

Også Williams-køreren Robert Kubica havde problemer.

»Da jeg stoppede i gridden, kunne jeg ikke se lamperne. Vingen hos McLaren gemte den, så jeg kunne kun se den første lampe og ikke resten. Jeg måtte rykke til venstre, og det var et lidt panisk øjeblik,« siger Kubica til Autosport.

Bilernes bagvinge er blevet ti centimeter bredere og syv centimeter højere, og ændringen er lavet for, at bilerne har større mulighed for at overhale.

Men det har altså skabt nogle problemer, og allerede nu arbejder FIA på en ændring til næste weekends løb i Bahrain, så det ikke bliver en udfordring for Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet.

Efter at have undersøgt sagen som følge af klager fra kørerne, har arrangørerne konkluderet, at det ikke blot var et problem i Australien. Det vil formentlig opstå igen, og derfor bliver der ifølge Autosport arbejdet på højtryk for at finde en løsning.

De fem røde startlamper, der tændes enkeltvis og efterfølgende slukker hvorefter starten går, hænger i samme højde ved alle løb, og en af løsningsmulighederne skulle være, at der bliver sat endnu et sæt lamper op.

De ville i givet fald blive sat op halvvejs nede på gridden, så bilerne der starter bagerst kan se lige så tydeligt og har et ligeså godt udsyn som de forreste.

Og det er noget, som flere af kørerne kender fra tidligere. For fra 2009 til 2016 havde Formel 1 samme setup, inden der blev indført en ny bagvinge, der var lavere.