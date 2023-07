Det var dét, der absolut ikke måtte ske!

Det danske stortalent Frederik Vesti mister med al sandsynlighed sin føring i Formel 2-mesterskabet.

Søndag formiddag kørte danskeren nemlig galt på vej til start – og bilen tog så meget skade, at Vesti ikke kunne fortsætte. Se episoden i videoen øverst.

Dermed misser han en gylden mulighed for at lægge afstand til konkurrenterne, da han ellers skulle være startet som nummer to.

Den 21-årige dansker kæmper en brav kamp for at komme i betragtning til en plads i motorsportens kongeklasse, Formel 1 – måske allerede i 2024.

En katastrofe som denne er præcis dét, han for alt i verden skal undgå.

Vesti var på vej fra pitten til startgridden, da han i de våde og vanskelige forhold mistede kontrollen over sin racer og kørte ind i barrieren.

Bilen kunne ikke køre længere, og så måtte han i stedet hoppe bag på en scooter og lade sig fragte tilbage til garagen, hvorfra han kan se konkurrenterne kæmpe om sejren.

Frederik Vesti. Foto: Prema Racing Vis mere Frederik Vesti. Foto: Prema Racing

Også franske Victor Martins, der er nummer fire i mesterskabet, snurrede rundt på opvarmningsomgangen, men han var i stand til at fortsætte og tage starten.

Frederik Vesti er som juniorkører for Formel 1-holdet Mercedes i lære hos superstjernerne Lewis Hamilton og George Russell.

Den historie kan du læse lige HER.

Søndag klokken 15 er det Kevin Magnussen, der skal forsøge at redde den danske ære, når Formel 1-feltet ræser afsted på Spa-banen i Belgien. Du kan følge løbet live på bt.dk.