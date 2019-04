Christian Lundgaard kører i denne weekend sine første Formel 1-kilometer!

Renault har indkaldt den blot 17-årige dansker til at deltage i en show-kørsel i Paris´ gader, der skal reklamere for Frankrigs Formel 1 Grand Prix i slutningen af juni.

Lundgaard skal køre en af Renaults E20-modeller fra 2012-sæsonen på blandt andet Place de Paix og Place du Champ de Mars i den franske hovedstad.

»Jeg er vildt glad for at få denne mulighed for at repræsentere Renault ved denne demo-kørsel,« siger Lundgaard og tilføjer:

»Det bliver vildt, at hoppe ned i en Formel 1-racer for første gang og give den gas.«

Christian Lundgaard har de sidste tre år været medlem af det prestigefyldte Renault Sport Academy, der satser på at uddanne fremtidens Formel 1-stjerner.

I år støtter Renault danskeren i det nye Formel 3-mesterskab, der fra Spaniens Grand Prix om 14 dage afvikles som optakt til en række Formel 1-løb.

Senere på året er det meningen af Lundgaard skal teste en af Renaults Formel 1-biler fra 2016 eller 17.