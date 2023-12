Ny F1-bane skal bygges ved Patras

Grækenland, der slås med alvorlige økonomiske problemer, satser nu seriøst på at komme med i formel 1-VM. Landens ministerium fr udvikling har netop besluttet at bruge 30 millioner Euro på at anlægge en formel 1-bane i Xalandritsa nær Patras.