Der har været høj bølgegang omkring Twitter, siden multimilliardæren Elon Musk overtog tøjlerne og købte det sociale medie i oktober sidste år.

Og det vil Meta – moderselskabet, der driver Facebook og Instagram – udnytte.

Der har tidligere været meldinger om, at de var på vej med en Twitter-rival, men nu har flere techmedier snuset sig frem til flere detaljer.

Den nye Meta-app forventes ifølge TechCrunch at komme til sommer. Det skulle fremgå af en email, Meta har sendt ud til udvalgte personer, og som mediet har fået fingre i.

Twitter-klonen bliver ikke en del af Instagram-appen, men bliver integreret i Instagram, så det er samme brugernavn, man bruger. Samtidig lyder det, at alle dine Instagram-følgere kommer til at få en notifikation, hvis du hopper med på Metas nye tekstbaserede sociale medie.

Ifølge TechCrunch arbejder Meta lige nu på at få en masse kendte sportsstjerner, skuespillere, producere, tv-serie-skabere, komikere og mange andre med på deres vogn.

Den nye app går stadig under kodenavnet P92 eller Barcelona, som sidst B.T. skrev om den.

De nuværende oplysninger lyder, at det sociale medie bliver med små opslag med op til 500 tegn, hvor brugere også kan lægge billeder, links eller videoer med. Opslagene kan du like, svare på eller reposte. Ja, det lyder som Twitter. Og det er meningen.

I al den tid, der under Elon Musk har været virak om Twitter, har mange forsøgt at lede Twitters brugere over mod andre sociale medier og udnytte frustrationen. Donald Trump har forsøgt med sit eget bud, Twitters grundlægger Jack Dorsey har forsøgt sig – og nu er det så Metas tur, virker det som om.

Meta har hverken be- eller afkræftet TechCrunchs oplysninger.