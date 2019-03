Gittemarie Uggerhøj Johansen har taget oprydnings-tendensen til sig, hvor man smider alle overflødige ting ud fra sit hjem.

Hun forsøger ikke at give en finger til materialismen, men hun prøver i stedet at genfinde den mere rene materialisme. Hun er nemlig en såkaldt 'zero waste-influencer' - altså en person, der forsøger at påvirke andre til at købe mindre og derved smide mindre ud.

Hun valgte selv at smide over 500 genstande ud fra sin to-værelses lejlighed i Aalborg - altså at 'declutter' sin lejlighed.

I dag rådgiver hun folk om en enklere livsstil, og du kan her få hendes tips til en mere zero waste-livsstil.

Gittemarie er zero waste-influencer til hverdag og viser gerne sin lejlighed frem på hendes sociale medier.

Gittemarie er 25 år, hun er bosat i Aalborg, og så startede hun en zero waste-livsstil for fire år siden, som kredser om ikke at købe ting, man ikke får brugt.

Hun er stærkt inspireret af blandt andre Marie Kondo, som i sin Netflix-serie kommer på besøg hos folk og hjælper dem med at rydde ud. Men hendes projekt adskiller sig fra Netflix-serien, fordi hun prøver at se på folks forbrugsmønstre og vaner, og hvordan at man kan undgå at skulle rydde ud igen.

»Jeg ser egentlig decluttering mere som et symptom, men det er ikke løsningen. Det er symptomet på et andet problem,« siger hun til B.T.

Og der er skarpe råd at hente hos Gittemarie. Hun understreger, at man altid bør undgå impulskøb, selvom at det er nemmere sagt end gjort, men man har oftest ikke brug for dem. Alt tøj, der er trend-relateret, skal man også passe på med, for hvis man kun har ikke-tidsløse ting, så har man kun få ting, som man får brugt.

Gittemaries stue. Foto: Gittemarie Ugerhøj Johansen

Derudover fremhæver hun, at man altid bør vælge god kvalitet frem for den billige løsning, for den billige løsning går hurtigt i stykker eller opfylder ofte ikke alle de behov, som den skal. Dette gælder såvel beklædning som interiør.

Danskerne har også mange specialiserede produkter, som kun er beregnet til at udføre en præcis handling, og det giver automatisk mange ting i hjemmet. Gittemarie bruger eksempelvis sine spisepinde både som bestik, til at røre fars sammen med og andre foretagender i køkkenet. Hun understreger, at køkkenet er et sted, hvor alle kan rydde ud.

Når man forholder Gittemarie, om denne livsstil ikke kun vækker interesse hos de få, så er hun meget uenig. Hun forstår, at førstehåndsindtrykket af livsstilen kan virke lidt ekstrem og radikal, men når du bryder det ned, så er det nogle enormt simple ting, som du ændrer.

»Jeg tror, at det vil appelere til mange mennesker, hvis de får de rette redskaber, for man kan skabe så meget forandring ved at gøre så få ting anderledes,« siger hun.