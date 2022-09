Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tyske modeportal Zalando lægger mere afstand til konkurrenterne inden for dansk internethandel.

Det viser en E-handelsanalyse fra Dansk Erhverv ifølge itwatch.

Således er Zalando gået fra en markedsandel på 5,3 procent til nu seks procent. Og dermed øger man afstanden og er nu akkurat større end de tre nærmeste konkurrenter – Matas (2,5), Nemlig (1,7) og H&M (1,7) – tilsammen.

Blandt de 20 største er flere end halvdelen danske virksomheder, og den udvikling hilser e-handelsdirektør i Dansk Erhverv Niels Ralund velkommen.

Sådan har det nemlig ikke altid været.

»Det vidner i mine øjne om, at vi har nogle virkelig dygtige danske netbutikker, som gør det sværere for store udenlandske spillere at komme ind og dominere, som vi ser på andre markeder, hvor eksempelvis Amazon snupper meget store markedsandele,« siger Niels Ralund således ifølge itwatch.

Han bemærker, at dagligvarebutikkerne på nettet har tabt markedsandele i forhold til de seneste målinger.

Men det tilskriver Niels Ralund det faktum, at branchen oplevede stor fremgang under coronapandemien.