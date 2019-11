Yousee har på mere end én måde været udfordret mandag aften. Her gik flere kunders skærm pludseligt i sort under landsholdskampen mod Irland.

Men det var angiveligt ikke kun selve driften af tv-appen, der var problemer med. Også informationerne herom var udfordret.

B.T. har modtaget et skærmdump af den besked, som Yousee sendte ud til kunderne om driftsproblemerne. Heri lyder det blandt andet, at problemerne skulle være løst omkring 21.45.

Problemet? Beskeden blev først modtaget 22.25. Altså længe efter nedbruddets start omkring klokken 20.45. Og også længe efter, problemet var blevet fikset.

Her den besked Yousee-kunder fik tilsendt i forbindelse med nedbruddet. Foto: Privat Vis mere Her den besked Yousee-kunder fik tilsendt i forbindelse med nedbruddet. Foto: Privat

På Yousees facebookside beretter flere, at de har modtaget beskeden lige lovligt sent. En, der har modtaget beskeden 22.32, skriver:

'Jeres SMS-service er lige så elendig som resten af jeres produkter.. Farvel til jer!!'

Til B.T. oplyser TDC, som Yousee er en del af, at det er korrekt, at der er sendt en SMS ud til kunder for at informere disse så godt, som muligt.

'Det er naturligvis beklageligt, at nogen har modtaget den forsinket,' lyder det i et mailsvar til B.T.m som dog ikke har kunnet få en forklaring på, hvorfor det har været sådan.

Den sene SMS betød dog næppe, at det gik danskernes næse forbi, at tv-appen var nede. I hvert fald mærkede fodboldelskere tydeligt nedbruddet.

Appen begyndte nemlig at melde om problemer, netop som landskampen mellem Danmark og Irland blev fløjtet af. Dermed missede en del de første mange minutter af den vigtige EM-kvalifikationskamp.

Flere strøg da også direkte til tasterne og udtrykte deres utilfredshed på Yousees facebookside.

'Hallllllo... er der nogen hjemme? Kan ikke se landskamp.. i fodbold.. måske, I har hørt om det?' skrev én af kunderne. Du kan læse meget mere om reaktionerne her.