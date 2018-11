Ekstraordinær lang ventetid. Sådan har beskeden lydt til tusinder af Yousee-kunder, når de har ringet til kundeservice de seneste uger. Yousee lovede bedring i starten af oktober, men vrede kunder klager fortsat over ventetider på mindst en halv time.

»Det er klart uacceptabelt, og det bliver mere og mere problematisk for Yousee det her.«

Sådan lyder vurderingen fra Torben Rune, teleanalytiker og stifter af rådgivningsvirksomheden Netplan.



Yousees problemer med kundeservice startede i september og har nu i varierende grad stået på i to måneder.

»Det er kritisk. Yousee er et brand, der slår sig op på at være et premium produkt, hvor man betaler lidt mere for god kvalitet og service. Her lever de simpelthen ikke op til det niveau, kunderne betaler for,« siger Torben Rune.

Frustrationen fra kunderne er til at tage og føle på.

En gennemgang af Yousees sider på Trustpilot og Facebook viser, at der fortsat dagligt tikker klager ind fra frustrerede kunder, som må sidde og vente i over en halv time for at få hjælp.

»I siger, I har ekstraordinært travlt, men det har I jo haft i over seks måneder?,« skriver Josefine Sørensen eksempelvis på Yousees facebookside, efter hun har siddet i kø i 30 minutter.

Torben Rune mener, at det kan koste Yousee dyrt, at kunderne hen over så lang en periode har oplevet problemer med kundeservice.

Samtidig med de massive problemer har Yousee nemlig også lanceret prisstigninger på tv-pakkerne for ottende år i træk. Det skaber en cocktail af negativitet.

»Det rigtig problematiske for Yousee er, at kunderne de seneste år har fået flere reelle alternativer at skifte til,« siger Torben Rune, og fortsætter:

»Før i tiden var det ikke så stort et problem, for der havde kunderne ikke noget sted at gå hen. Det monopol er brudt, og derfor er de her problemer kritiske for Yousee som virksomhed.«

I Yousee erkender man, at svartiderne fortsat ikke er nede på et tilfredsstillende niveau.

Rolf Adamson, kundeservicechef i Yousee, forklarer dog, at man har øget antallet af medarbejdere i kundeservice, og at det har givet forbedringer.

»I starten af oktober lå den gennemsnitlige ventetid på en time. Nu er den mellem fem og femten minutter. Så sker det fortsat, at vi har perioder på en uge med et par timer, hvor der er lange ventetider, men det går fremad,« siger Rolf Adamson.

Målet er at komme ned på højest er fem minutters ventetid.

»Vi har de fleste af vores træningslokaler til nye medarbejdere fyldte, og vi forsøger at få så mange nye hænder ind som muligt. Der går nok to til tre uger, før vi er der, hvor vi vil være.«

Han erkender, at Yousee ikke har gjort det godt nok de seneste mange uger.

»Når vi kommunikerer, at vores premium brand hviler på landets bedste netværk og tv-produkter, skaber vi en forventning om, at serviceniveauet er højt,« siger han, og uddyber:

»Og selvom kunderne er glade for den service, de får, når de kommer igennem, har vi ikke levet op til forventningen om ventetider. Og der må jeg lægge mig fladt ned. Det er mit ansvar,« siger Rolf Adamson.