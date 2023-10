Efter årsskiftet venter der YouSee-kunder en prisstigning. Mails bliver sendt ud nu, der oplyser kunderne om, hvad det konkret betyder for hver enkelt.

Oplysninger, som vækker stærke følelser.

På sociale medier, trustpilot og YouSees egen hjemmeside kan man se, at de varslede ændringer ikke falder i god jord.

»Priser stiger konstant«, »evindelige prisstigninger« og »når man ikke vil have kunder i butikken« er nogle af de reaktioner, folk kommer med.

En række kunder skriver desuden, at den nye prisstigning kommer til at betyde et farvel til udbyderen.

»Nu gider jeg ikke være med mere,« lyder en af de meget klare meldinger.

Hos YouSee anerkender man, at det ikke er en ideel situation, men fra dem, lyder det, at det er en nødvendighed.

B.T. har efterspurgt en detaljeret liste over de samlede stigninger, der kommer til årsskiftet, men det vil man fra YouSees side ikke udlevere, fordi YouSee frygter, der kan opstå forvirring:

»Vores kunder har forskellige produkter, der løbende prisjusteres for at afspejle de omkostninger, vi har til for eksempel indholds- og netværksleverandører,« udtaler Thomas Rekling, presseansvarlig hos Nuuday, hvor YousSee hører under. I det skriftlige svar uddyber han:

»Vi kommunikerer prisstigninger direkte til vores kunder og forsøger at undgå at skabe unødig forvirring og usikkerhed ved at udsende generelle lister over prisstigninger.«

Han forklarer, at firmaet oplever stigende omkostninger. Derfor må de også hæve deres egne priser.

»Vi har kraftigt stigende omkostninger til særligt indholds- og netværksleverandører. Ligesom de fleste af vores konkurrenter har gjort det i årets løb, er vi desværre nødt til helt eller delvist at sende disse øgede omkostninger videre til kunderne.«

Da nyheden om stigningerne kom ud i september lød det, at de stigninger, der var tale om, lå på 20 til 50 kroner om måneden.

Prisen for faste tv-pakker stiger med mellem 20 og 40 kroner om måneden. Bland selv pointpakker stiger med mellem 30 og 50 kroner om måneden.

Den mindste stigning sker for dem med mindst indhold. Den største stigning sker for dem med mest indhold.

B.T. har efterspurgt svar på, hvor mange typer prisstigninger, der vil være tale om, samt hvor forvirringen kunne opstå i en detaljeret liste.

YouSee refererer her til deres tilsendte svar, man kan læse højere oppe i denne artikel.