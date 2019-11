Hvis du mandag føler, at du har haft lidt af en deja-vu-oplevelse, men ikke helt kan sætte en finger på hvorfor, har B.T. måske svaret.

Mandag aften skete der nemlig flere ting, der også skete for næsten præcis to år siden.

Mandag aften spillede Danmark EM-kvalifikationskamp på irernes hjemmebane. 14. november 2017 spillede landsholdet en tilsvarende vigtig kamp mod Irland i Irland.

Mandag aften gik YouSees tv-app ned. Det samme gjorde den 14. november 2017.

Mandag aften rasede seerne. Det samme gjorde de 14. november 2017.

'Kan man opsige sit abonnement her på Facebook? For hvorfor helvede kan man ikke se landskamp, igen igen igen!' skrev en kunde på Yousees facebookside mandag aften.

'Hvor er det bare elendig service. Det sker så tit, at man ikke kan se TV! Vi er på vej til VM, og så kan man ikke engang få lov at se det, selvom man betaler i dyre domme for at få Danmarks bedste tv dækning?' skrev en bruger på Yousees facebookside 14. november 2017.

Du kan læse mere om kundernes reaktioner de to pågældende dage her og her.

Mandag lød det fra Yousee, at nedbruddet skyldtes en teknisk fejl. Det samme gjorde sig gældende for to år siden.

Nedbruddet er dog muligvis mere alvorligt for Yousee nu, end det var for to år siden.

Ifølge en ekspert, som B.T. har talt med, er tv-udbydderen nemlig ekstremt presset efter tv-krigen med Discovery. Og så må sådan noget bare ikke ske.

Læs mere om det her.