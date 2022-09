Lyt til artiklen

Efter flere år, hvor antallet af danske husstande med en tv-pakke har været i frit fald og gået hårdt ud over eksempelvis YouSee, kommer Danmarks førende udbyder af internet og tv med en storstilet satsning.

Den hedder YouSee Play. Og i centrum er total valgfrihed.

Konceptet er relativ simpelt: Du betaler en grundpris for at få et vist antal point, og herefter kan du så frit vælge, hvilke kanaler og streamingtjenester du vil have.

Der er ingen fast pakke med kanaler. Du vælger selv fra bunden af.

»Med YouSee Play tager vi det næste store skridt ind i fremtiden for danskernes underholdningsforbrug,« lyder det blandt andet fra Christian Morgan, CEO for YouSee, i en pressemeddelelse:

»Vi tilbyder nu et underholdningsprodukt uden nogen fast grundpakke af kanaler, hvor vi samler alle de bedste tv-kanaler og førende streamingtjenester ét sted, som forbrugerne har maksimal valgfrihed til nemt at sammensætte og løbende udskifte alt efter, hvilket indhold de ønsker at se, fra kun 299 kroner om måneden.«

Prispunktet på 299 kroner er for det mindste vælg selv-produkt, der kommer. De øvrige prispunkter er ikke offentliggjort.

I dag har YouSee både tv-produkter via kabel-tv og den stramingbaserede platform YouTv.

YouSee Play kommer til at være et produkt, man både kan vælge at have som et streamingprodukt via en app på tv'et eller via en klassisk tv-boks, som brugere af kabel tv har i dag.

YouSee forklarer også i pressemeddelelsen, at den totale valgfrihed vil betyde, at de enkelte husstande får et mere tydeligt indblik i, hvad de enkelte kanaler egentlig koster, ligesom det vil betyde, at ingen længere betaler for ting, de ikke ser.

»Vi tilbyder nu et underholdningsprodukt, der i langt højere grad afspejler den enkelte husstands behov, så medlemmer i husstanden får fuld valgfrihed til en attraktiv pris og kun betaler for det, de har lyst til at se,« lyder det fra Christian Morgan:

»Hvis de for eksempel ikke er til sport, gør vi det nu muligt at slippe for at betale for dyrt sportsindhold, som de i virkeligheden ikke ser. YouSee Play er også et tilbud til dem, der vil frigøre sig af tv-boksen og have et fuldt ud digitalt forbrug gennem apps, så man kan se sit foretrukne indhold, når som helst og hvor som helst man vil.«

YouSee Play bliver tilgængelig fra slutningen af september.

For kunder, der har YouSee via antenneforeninger, kommer der til at gå lidt længere tid.