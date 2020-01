Det skal være slut med tv-pakker. På sigt skal kunderne selv vælge alle de tv-kanaler og streamingtjenester, de vil have.

Så kontant var koncernchefen i Nuuday, da han overfor B.T. onsdag varslede, at YouSee arbejder mod en fremtid uden tv-pakker. I

Meldingen skal forstås som en advarsel til TV3 og TV 2 om, at de i en forhandling vil stå overfor de samme krav, som udløste en tv-krig med Discovery Networks i efteråret.

Det vurderer Claus Bülow Christensen, digital analytiker og arrangør af Copenhagen Future TV Conference.

»Det her er YouSee, som rasler med sablen overfor de andre tv-udbydere,« siger Claus Bülow Christensen:

»Beskeden er: ’Nu kan I se, hvordan det gik med Discovery. Nu skal I høre godt efter, når vi går til forhandlingsbordet næste gang’.«

Under forhandlingerne med Discovery var YouSees position, at de ikke længere ville have nogen af Discoverys 11 tv-kanaler i faste tv-pakker, men udelukkende ville tilbyde dem som valgfri Bland Selv-kanaler.

Det ønskede Discovery ikke – de ville have kanaler med i de faste pakker – og derfor endte alle Discoverys kanaler med at falde ud af YouSees univers ved årsskiftet.

Nuudays koncernchef, Michael Moyell Juul, forklarede onsdag til B.T., at Discovery-sagen var en rent strategisk beslutning, og at man vil forfølge samme strategi i kommende forhandlinger med TV3 og TV 2.

Her vil meldingen også være, at man ønsker, at alt skal være i en Bland Selv-form.

Det kan eksempelvis betyde, at TV 2 og TV3 ikke længere vil ligge i grundpakken.

»Det er en helt ny fase, YouSee går ind i her,« siger Claus Bülow Christensen:

»Man har allerede før krisen med Discovery besluttet: ’Nu tager vi kampen. Kabel-tv er færdigt’. I stedet for at sidde og vente på, at de taber tv-kunder, så går de aggressivt og proaktivt ud.«

Han mener grundlæggende, at det er et godt træk.

»Det er klogt. Alt har peget i den her retning længe, så det er rettidig omhu. Det er en uundgåeligt beslutning, de har taget her.«

Der er dog to små ting, han hæfter sig ved:

»Rent teknisk bliver det svært at gennemføre. Det bliver en stor hurdle. Og så er der altså 80 procent af deres kunder, som fortsat har klassiske pakker. Så det er ikke noget, man bare lige går ud og gør. Det bliver en stor opgave.«

B.T. har rettet henvendelse til TV 2 og NENT.

Ingen af dem er vendt tilbage.