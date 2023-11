Opdatering: Yousee oplyser, at fejlen nu er rettet.

YouSee var tirsdag aften ramt af et nedbrud, hvor flere kunder ikke kan se tv.

På Facebook oplyste YouSee, at der var problemer med at se tv via tv-bokse, apps og via play.yousee.dk.

'Vi beklager fejlen mange gange, og vores teknikere knokler for at få det rettet,' skrev de.

På tv-udbyderens profil på det sociale medier væltede det frem med kunder, der ikke have tv-signal.

De fleste af dem tog dog situationen forbavsende roligt, mens andre truede med at skifte udbyder af bare irritation.

Kort før klokken halv ti oplyser Yousees presseafdeling til B.T., at fejlen nu er rettet, og at kunderne har fået deres signal tilbage.

Pressechef Mikkel Riis-Jørgensen kan dog ikke oplyse, hvad der var årsag til fejlen, eller hvor mange kunder, der var ramt af den.