Tv-kunder hos YouSee, der vågner op på årets første dag og gerne vil se noget tv, oplever lige nu tekniske problemer efter nattens store opdateringer.

YouSee slettede i nat 11 tv-kanaler fra Discovery Networks fra deres udbud. Den del er lykkedes for YouSee – kanalerne er ikke længere aktive. Til gengæld er mulighederne for at få noget nyt på skærmen som erstatning lige nu ramt af problemer.

For dem, der har bland selv, er det nemlig nogle steder ikke muligt at hente nye kanaler ind i stedet for dem, der er forsvundet.

B.T. har onsdag morgen testet YouSee’s bland selv-univers.

Den pågældende konto har seks kanaler fra Discovery Networks – de er alle forsvundet.

Alligevel fremgår det, at kontoen forsat har brugt alle sine point – og derfor er det ikke muligt lige nu at vælge seks kanaler som erstatning for de Discovery-kanaler, der er udgået.

Med andre ord: Seks kanaler er forsvundet. Men de seks point er ikke frigivet på kontoen, og derfor er det ikke muligt at få noget nyt indhold ind.

På kontoen fremgår det tilmed fortsat som om, at Kanal 5 er del af grundpakken, og derfor ikke kan fravælges – men kanalen virker ikke på skærmen.

Nils Thomsen er en af de kunder, som har været tidligt oppe på årets første dag og nu sidder og bikser med, at han ikke kan vælge nyt indhold:

’Helt ærligt, YouSee!’, skriver han på YouSee’s facebookside og fortsætter blandt andet:

’På magisk vis er jeg blevet op til flere tv-kanaler fattigere, men underligt nok ikke nogle point ringere’.

Den samme slags problemer rammer også kunder med en klassisk tv-pakke.

Her oplever flere kunder, at Discovery Networks’ kanaler er faldet ud af pakken – men at de kanaler, der skal ind og erstatte dem, endnu ikke er tonet frem på skærmen.

YouSee oplyser til B.T., at der lige nu er en lille teknisk fejl på bland selv.

YouSee oplyser, at de arbejder på at rette fejlen så hurtigt som muligt.

I forhold til tv-pakker oplyser YouSee, at kunderne allerede nu kan se indhold fra de nye kanaler på YouSee's app og boks, men at de først kommer ind på kanal-pladserne i løbet af formiddagen.