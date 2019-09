Yousee plejer på ingen måde at være for fine til at sende solide prisstigninger efter kunderne, men i år kommer tv-giganten med en noget nær chokerende besked.

Der kommer ikke nogen prisstigning. Og det er faktisk en historisk udmelding.

Siden 2011 har Yousee nemlig hævet priserne på deres tv-pakker hvert eneste år frem til starten af 2019.

Altså: prisstigninger otte år i træk.

Men nu er det slut - for en stund i hvert fald.

For godt en uge siden meldte Yousee ud, at priserne ikke stiger i år.

Den melding druknede i et offentligt skænderi mellem Yousee og Discovery Networks om placeringen af Discoverys tv-kanaler i Yousees pakker næste år.

Så B.T. har dobbelttjekket om det nu også kan være rigtigt.

Slipper Yousees tv-kunder virkelig for en prisstigning?

»Ja. Vi holder fast i vores listepriser,« siger Jacob Mortensen, direktør i Yousee:

»Det er en strategisk retning for os at bremse prisstigninger, og det er da helt rart at kunne komme med den besked i år.«

Men prisstigningerne har jo været fast praksis gennem flere år hos Yousee. Hvad går der af jer?

»Det her handler om, at vi har ændret vores pakker for at møde forbrugernes adfærd. Vi har taget noget indhold ud – blandt andet Discovery Networks kanaler, som vi så gerne vil tilbyde i bland selv. Den ændring er med til at sikre, at priserne ikke stiger fra 1. januar,« siger Jacob Mortensen og uddyber:

»Jo mere valgfrihed, vi giver kunderne, jo bedre mulighed er der for at holde prisen i ro.«

Der er dog en lille undtagelse.

Nogle af de kunder, som har tv-pakker i antenneforeninger, er med i en aftale, hvor prisstigninger var indarbejdet i kontrakten, da den blev underskrevet.

Men der kommer ikke en prisstigning til alle, som der ellers er tradition for, lover Jacob Mortensen.

Hvad så med internetforbindelserne? Der plejer også at komme en prisstigning?

»Vi kommer ikke til at ændre de priser, vi har på hjemmesiden, så der er ikke prisstigninger på vej som sådan,« siger Jacob Mortensen:

»Men der er nogle kunder, som har ældre produkter, der bliver fjernet eller opdateret. Og de får så et andet produkt, hvor prisen kan være anderledes.«