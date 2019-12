Efter flere måneders tv-krig bliver over en million danske husstande nu ramt af en kontant virkelighed.

Når YouSees tv-kunder ved midnat skåler det nye år ind og tager hul på 2020, mister de 11 tv-kanaler.

Alle Discovery Networks' kanaler udgår nemlig af YouSees tv-univers. Men hvad sker der egentlig helt konkret?

Det kommer an på, hvordan du får leveret tv fra YouSee.

»Men først og fremmest er det vigtigt at sige: Der er ikke nogen kanaler, som kommer til at gå i sort,« forsikrer Jacob Mortensen, direktør i YouSee.

Ikke desto mindre er det et faktum, at du efter midnat ikke længere kan se følgende kanaler, hvis du får leveret tv af YouSee:

Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, Canal 9, Eurosport 1, Eurosport 2, Investigation Discovery, TLC, Discovery, Discovery Science og Animal Planet.

Men herfra er det forskelligt, hvad der så sker.

Rammer alle: Tre kanaler fra Danmarks Radio forsvinder også Det er ikke kun tv-kunder hos YouSee, der står til at miste kanaler. Alle danskere med en tv-pakke mister nemlig DR K, DR Ultra og DR 3 fra det nye år på grund af besparelser i DR. Herefter vil DR 3 og DR Ultra kunne ses på nettet. DR K bliver slået sammen med DR 2.

Hvis du har en fast tv-pakke – det vil sige grund-, mellem- eller fuldpakken – så forsvinder kanalerne ud af pakken.

Men de bliver ikke erstattet af en sort skærm eller en skærm med sne på, forklarer Jacob Mortensen.

»Der skifter vi signalet, så der kommer en ny kanal ind, der hvor der var en kanal fra Discovery Networks,« siger Jacob Mortensen.

I grundpakken forsvinder Kanal 5 og bliver erstattet af TV2 Charlie.

I mellempakken forsvinder Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, Canal 9 og TLC.

Det bliver erstattet af TV2 Fri, TV2 Sport, TV3 Sport, TV3 MAX og Viasat Ultra HD.

I fuldpakken forsvinder alle Discovery Networks' 11 kanaler.

Ind kommer Viasat Film Family, Viasat Film Hits, Viasat Film Premiere, Viasat Film Action, Viasat Ultra HD, C More First, C More Stars, C More Hits, C More Series.

Alle de nye kanaler, tv-kunderne får, har de faktisk allerede fået adgang til via deres YouSee-app, Web-tv eller tv-boksen.

I løbet af formiddagen den 1. januar kommer de nye kanaler så ind i tv-signalet, oplyser YouSee.

Hvis du har bland selv, foregår det på en lidt anden måde.

Her forsvinder kanalerne ganske enkelt.

Her kan du fremover se Discoverys kanaler Fra 1. januar kan kunder hos YouSee ikke længere se Discoverys 11 kanaler. Fremover vil du kunne se dem hos følgende udbydere: Boxer

Waoo

Canal Digital

Stofa

Telia

Viasat

Dplay

Eurosport Player

Herefter skal du selv gå ind i bland selv-universet og vælge nye kanaler til.

Hvis du for eksempel i dag har seks tv-kanaler fra Discovery Networks, vil de forsvinde fra dit tv.

Herefter vil du have seks tilgængelige point, du kan vælge nye kanaler med inde i bland selv-menuen.

»Det er jo så den fordel, man har som bland selv-kunde. Man vælger jo selv det indhold, man gerne vil have i stedet,« siger Jacob Mortensen.