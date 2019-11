For mange af YouSees kunder og Discovery Networks var det en ubehagelig melding, da YouSee onsdag fortalte, at Discovery Networks' 11 tv-kanaler forsvinder fra kundernes tv-pakker den 1. januar.

Blandt YouSees konkurrenter udløste meldingen dog noget nær jubel. Her vælter det nemlig ind med kunder, der nu stikker af fra YouSee.

Sådan lyder det i hvert fald fra tv-udbyderne Waoo, Boxer og Stofa.

»Det bimler og bamler på vores telefoner, så fra et snævert Boxer-perspektiv er det her en positiv udvikling,« siger Ulf Lund, direktør for Boxer TV:

»Onsdag var den bedste salgsdag, siden jeg startede i Boxer i august 2015. Vi oplevede en fordobling i antallet af henvendelser i forhold til ugerne før.«

Også Stofa slikker sig om munden.

»Vi oplevede allerede en stigning i antallet af nye kunder for seks uger siden, da konflikten startede, og det er bare taget til. Det har været rigtig gode uger salgsmæssigt,« siger Sune Nabe Frederiksen, direktør for Stofa:

»Onsdag havde vi 70 procent flere opkald i forhold til, hvad vi plejer. Vi blev væltet. Vi havde ikke nok folk til at sidde ved telefonerne.«

Disse kanaler risikerer at forvinde helt fra YouSees tv-univers Discovery Networks står bag følgende 11 kanaler. Kanal 4 Kanal 5 6'eren Canal 9 Investigation Discovery Eurosport 1 Eurosport 2 Discovery Discovery Science TLC Animal Planet

Han forklarer, at Stofa i sidste uge fik 1.000 nye kunder ind, og det er dobbelt så meget som en normal uge.

Onsdag kunne man så lægge 50 procent oveni.

Og ikke nok med det – mange kunder flytter både tv-pakke og internet over:

»Vi er ganske tilfredse, det må man sige,« siger Sune Nabe Frederiksen.

Hos Waoo fortæller man også, at det vælter ind med kunder i kølvandet på YouSees konflikt med Discovery.

Onsdag blev det så intenst, at man nu ansætter nye folk til at tage telefonerne.

»Salget går godt, og vi har rigtig travlt på telefonerne lige nu med folk, der ønsker at skifte tv-udbyder,« siger Jørgen Steensgaard, direktør for Waoo:

»Vi har oplevet en stigning i antallet af henvendelser siden de første meldinger. De seneste dage er det bare taget til.«

Både Stofa og Boxer regner med, at antallet af nye kunder får endnu et boost, når Discovery Networks kanaler går i sort på YouSee-kundernes skærme den 1. januar.

»Der er ingen tvivl om, at vi skal have flere mennesker på arbejde den dag,« siger Ulf Lund fra Boxer.

Hos YouSee erkender direktør Jacob Mortensen, at det har været et par travle dage ved telefonerne.

Han vil dog ikke sige noget om, hvor mange der forlader butikken.

»Tallene vil jeg ikke kommentere på, men selvfølgelig har vi haft travlt. Der er mange, der har spørgsmål,« siger Jacob Mortensen:

»Men det, jeg bare kan sige, er, at hvis ikke vi tilpassede os, så ville vi miste endnu flere kunder på længere sigt. Vi kan ikke hæve priserne for kanaler, der bliver set mindre.«

Han understreger dog, at man fortsat håber på en aftale med Discovery:

»Det er helt klart målet.«