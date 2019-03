Der er tale om en voldsom offensiv, når Yousee fra starten af næste sæson sidder på rettighederne til at vise halvdelen af Premier Leagues kampe på deres egen, nye tv-kanal – Yousee Xee.

»Yousee tager det ultimative skridt. Det her er meget markant i en dansk sammenhæng,« lyder det fra Morten Imsgard, analytiker ved Sydbank.

Hidtil har danskerne kunnet se Premier League på Discovery Networks og Viasats tv-kanaler. Yousee har nu købt den del af rettighederne, som Discovery Networks hidtil har haft.

Dermed skal Premier League-fans umiddelbart have tv-pakke hos Yousee efter sommerferien, hvis de vil have adgang til at se alle Premier League-kampe på flow tv. Eneste alternativ er et fuldt abonnement på streamingtjenesten Viaplay.

Yousee har købt rettighederne til at vise halvdelen af Premier League-kampene i næste sæson.

Dermed kan andre tv-udbydere blive afskåret fra at vise den fulde Premier League-pakke på flow tv, fordi de kampe, der normalt ville blive vist på Kanal 6, fremover vises på Yousee Xee.

En kanal, kun Yousees kunder har adgang til.

»Yousee har været under et maksimalt pres gennem en årrække, hvor de har mistet kunder. Man har længe diskuteret, hvordan man kan fastholde kunderne, og der har sportsrettigheder en markant plads,« siger Morten Imsgard, og uddyber:

»Yousee siger nu: ’Vi skal have noget indhold, du kun kan få hos os’. Man tager nogle kernekunder og forsøger at stille et hegn omkring dem. Det er et stort strategiskifte og en erkendelse af, at de er nødt til at tænke anderledes, hvis ikke de skal ende med at blive overflødige.«

Morten Imsgard påpeger, at flere tv-udbydere i udlandet har gjort noget lignende for at sørge for, at de har noget unikt at tilbyde deres kunder.

Et træk, Yousee højst sandsynligt helst ville have været foruden.

»Det har kostet dem mange penge – også penge, man kan mærke i et investeringsbudget hos Yousee. Man gør det her, fordi man er tvunget til det,« siger Morten Imsgard:

»Men man skal turde investere for at sikre sin eksistensberettigelse, og det er en enorm investering for Yousee det her. De har forsøgt at genopfinde sig selv, og det her er et stort skridt i den proces.«