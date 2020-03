Danmarks største tv-udbyder, YouSee, er kommet i noget nær gavehumør i disse deprimerende corona-tider.

Giganten, som har knap 1,2 millioner husstande i kundekartoteket som tv-kunder, har under corona-krisen oplevet, at tv- og streamingforbruget er steget med godt 20 procent. Og det får nu YouSee til at dele gaver ud til hundreder af tusinder af kunder.

Det sker helt konkret i påsken, hvor YouSee nu melder, at kunderne får en masse ekstra kanaler og indhold kvit og frit.

»Vi forventer, at efterspørgslen efter nyheder og underholdning vil stige i påsken, hvor endnu flere danskere vil være hjemme. Vi er derfor rigtig glade for at kunne åbne op for stort set alle vores tv-kanaler hen over påsken,« udtaler Jacob Mortensen, direktør for YouSee, i en pressemeddelelse:

»Det betyder blandt andet, at vores kunder vil få adgang til alle tv-kanaler fra TV 2, NENT og Disney. Samt en lang række tv-kanaler, hvor de blandt andet kan fordybe sig i historie- og naturprogrammer eller finde ny underholdning til børnene.«

Helt konkret bliver der tale om, at YouSees tv-kunder fra den 3. til og med den 17. april får adgang til mere end 50 tv-kanaler.

Hvis du er YouSee-kunde, skal du ikke gøre noget for at få adgang til de ekstra kanaler.

I pressemeddelelsen oplyser YouSee, at kunderne automatisk får tilføjet de ekstra kanaler, som vil være tilgængelige på både tv-boks, YouSee Tv og Film-appen og via web-tv.