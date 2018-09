Da YouSee i fredags løftede sløret for, at de fra 1. januar 2019 hæver priserne på deres tv-pakker med 10, 20 og 25 kroner for henholdsvis grundpakke, mellempakke og fuldpakke, var det ottende år i træk, at YouSee varslede prisstigninger.

Siden 2011 er grundpakken, mellempakken og fuldpakken steget med henholdsvis 42, 48 og 44 procent i pris.

»Som kunde hos YouSee kan du regne med en julegave hvert eneste år, og det er en prisstigning. Priserne får et lille nøk op år efter år, og i længden er det blevet til rigtig mange penge. Det er en skuffelse for forbrugerne, og det forstår jeg godt,« siger Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Han mener, at YouSee udnytter deres dominerende position på tv-markedet.

Er det okay, at Yousee hæver priserne for ottende år i træk?

»YouSee kan kun hæve priserne på den måde, fordi forbrugerne er fanget i deres net. Der er mange af deres kunder, som har svært ved at skifte udbyder, og der er mange, som ikke synes, de har et reelt alternativ.«

»Den situation udnytter YouSee og malker lige så stille de kunder for penge,« siger Martin Salamon.

YouSee forklarer prisstigningerne med stigende priser på sportsrettigheder, dyrere ophavsrettigheder og stigende priser på tv-kanalerne.

Samtidig har YouSee mistet tusindvis af tv-kunder til streamingtjenester de seneste år, og den regning skal betales af de tilbageværende kunder, forklarer Morten Imsgard, analytiker i Sydbank.

Fakta Yousees prisudvikling Grundpakke 2011: 189 kroner/måned 2019: 269 kroner/måned Mellempakke 2011: 309 kroner/måned 2019: 459 kroner/måned Fuldpakke 2011: 409 kroner/måned 2019: 589 kroner/måned

»Det er blevet en ond cirkel for YouSee. Jo flere kunder der forlader YouSee, jo højere bliver regningen for de tilbageværende. Hvert år skubber de her prisstigninger kunder ud af butikken, og så er der endnu færre til at betale den samlede regning,« siger Morten Imsgard.

Han mener, at man som tv-kunde hos YouSee skal vænne sig til stigende priser.

»Hvis vi lige pludselig får et år, hvor priserne ikke stiger på tv-pakkerne, bliver jeg meget overrasket. Det er svært at forestille sig. Prisstigninger er blevet en indbygget mekanisme, så som tv-kunde skal man indstille sig på, at tv-pakken bliver en stigende udgift år efter år,« vurderer Morten Imsgard.

Hos YouSee anerkender administrerende direktør Jacob Mortensen, at det er irriterende for kunderne, at priserne stiger igen.

Jacob Mortensen, administrerende direktør i YouSee. Vis mere Jacob Mortensen, administrerende direktør i YouSee.

»Vi er godt klar over, at prisstigninger ikke er noget, vores kunder er glade for. Men når vores råvareomkostninger stiger, så stiger priserne på tv-pakkerne også. Det er den bevægelse, vi har set de seneste år, og det er også det, der er sket i år,« forklarer Jacob Mortensen.

Han vil ikke acceptere præmissen om, at YouSee udnytter sin dominerende position på markedet til at hæve priserne.

»Det må jeg bare blankt afvise. Prisstigningerne er alene udtryk for, at vores omkostninger er steget, og i øvrigt har danskerne aldrig haft så mange alternativer til YouSee, som de har i dag.«

»Så den kritik må stå for Forbrugerrådets egen regning,« siger han.

YouSee meldte i samme ombæring ud, at prisen for Bland selv-pakkerne stiger med 10 kroner om måneden. Også en række bredbåndsprodukter stiger med mellem 10 og 20 kroner om måneden.