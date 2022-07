Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Om få måneder rammer prisstigningerne igen YouSees bredbånd, hvilket rammer mange tusinder kunder på pengepungen.

Mere nøjagtigt vil YouSees internet 200/20 Mbit stige fra 249 til 269 kroner om måneden fra 1. oktober 2022.

Det bekræfter Mikkel Riis-Jørgensen, der er presseansvarlig hos Nuuday, som blandt andet driver YouSee, over for B.T.

»Det er korrekt. Vores omkostninger til netværksleverandørerne – dem, vi lejer os ind på, er steget. Det er faktisk sket ad flere omgange, uden vi har hævet priserne,« siger Mikkel Riis-Jørgensen og tilføjer:

»Men vi er også nødt til at imødekomme de stigende omkostninger.«

Det er omkring 200.000 YouSee-kunder, som bliver ramt af prisstigningen.

»Det er selvfølgelige drønærgerligt. Men eftersom priserne er steget, uden vi har gjort det, er vi nødt til det nu for at kunne drive forretning. Vi kan ikke længere tage de omkostninger på os uden at sende det videre.«

YouSee er ikke de første, der hæver prisen på deres bredbåndsabonnement.

Berlingske skrev tidligere på måneden, at TDC Net, som ejer internetkablerne, sætter prisen på deres kabler op, hvilket også fik bredbåndsudbyderne Fastspeed, Hiper og Telenor hævede deres månedspris 1. juli. Også med 20 kroner, af samme årsager som YouSee.

Det skyldes, at Erhvervsstyrelsen har givet alle, der ejer et kommunikationsnet i Danmark, lov til at hæve priserne.

Teleanalytiker John Strand siger derfor til Berlingske, at danskere fremover skal forvente flere prisstigninger.

Om det bliver tilfældet, kan Mikkel Riis-Jørgensen ikke lægge sig fast på:

»Det er der ikke udsigt til, men vi kan ikke udelukke eventuelle fremtidige prisstigninger, fordi øgede omkostninger nogle gange gør prisstigninger nødvendige,« siger han.

YouSee en del af det samme holdningselskab som TDC Net. Derfor er det i princippet YouSees egne ejere, der hæver kablerpriserne og dermed tvinger YouSee til at give kunderne en prisstigning.

YouSee og TDC Net har dog fungeret som to adskilte selskaber i et års tid, da ejerne splittede det gamle TDC op i to dele.