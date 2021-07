I sidste uge fik en række YouSee-kunder tilsendt et spørgeskema, hvor de skulle give deres mening til kende om nye tiltag, som YouSee arbejder med.

Tiltag, som kommer til at betyde, at et ukendt antal YouSee-kunder mister en eller flere af de fordele, de i dag har som del af deres tv-, bredbånd- eller mobilabonnement.

I dag er det sådan, at man får en fordel for hvert abonnement, man opretter hos YouSee. Har man både tv, bredbånd og mobiltelefoni, får man fem fordele.

Fordelene er eksempelvis Bookmate, C More, YouSee Musik eller andet.

Fem af de ti fordele, man kan vælge imellem i dag, udgår i midten af september, lyder det i en mail til kunderne fra YouSee, som B.T. har set.

I mailen fremgår det, at Bookmate eksempelvis forsvinder. En tjeneste, som har en værdi af 129 kroner om måneden. De kunder, der mister tjenester, kan skifte til en af de tilbageværende.

I en mail til B.T. forklarer YouSee, at tiltaget handler om, at de tjenester, som står til at udgå, 'kun vælges i et begrænset omfang af kunderne'.

Den forklaring er dog mangelfuld, mener Torben Rune, indehaver af virksomheden Teleanalyse.

YouSee.

»Det er en spareøvelse, andet er der ikke at sige til det,« vurderer Torben Rune:

»De her fordele koster jo penge at levere til kunderne. Fjerner man dem, sparer man penge. Jeg tror, det er en rigtig dum øvelse, for det bliver oplevet som en forringelse hos de kunder, der mister en tjeneste, de benytter sig af.«

YouSees argumentation ligner den, YouSee brugte, da telegiganten ved udgangen af 2019 opsagde aftalen med Discovery Networks, så alle 11 Discovery-kanaler røg ud af YouSees tv-univers.

Her lød det blandt andet fra YouSee-direktør Jacob Mortensen, at man med Discoverys kanaler fjernede noget indhold, der blev set mindre, og erstattede det med noget mere populært.

Afskeden med Discoverys kanaler har bidraget til, at YouSee siden starten af 2020 har mistet over 150.000 tv-kunder.

»Dengang endte det jo med, at mange stemte med fødderne. Jeg tror også, at det her kan ende med at blive rigtig giftigt,« vurderer Torben Rune:

»Jeg opfatter det her som en lidt febrilsk reaktion på, at man mister så mange kunder. Man forsøger at spare sig ud af tabet, men det tror jeg ikke, man kan. Det her kan betyde, at afgangen af kunder accelererer.«

YouSee kan endnu ikke sige, hvilke fem fordele der forsvinder – eller om de bliver erstattet af nogle nye.

»Det er endnu for tidligt at sige, hvordan fordelskonceptet helt konkret vil tage sig ud, men alle berørte kunder vil få et brev om, hvad det betyder for netop dem, inden vi ændrer noget,« skriver Mai-Britt Noe, kommunikationschef for Nuuday, der har YouSee under sig, og fortsætter:

Hvilke fordele er der hos Yousee - og hvad sker der nu? Kunder hos Yousee kan lige nu vælge mellem følgende 10 fordele: Børns Vilkår

Bookmate

C More

Den Danske Naturfond

Dobbelt Mobildata

HelloMind

Nick Play

YouSee Musik

YouSee Premierefilm

Sikkerhed på nettet For nye kunder er programmet allerede nu ændret fra 1. juni. YouSee forklarer: »Det betyder, at man som ny kunde hos YouSee får en række faste fordele, der hænger naturligt sammen med de produkter, man har valgt. Fordelene er dem, der allerede i dag benyttes af flest kunder.« »Køber man et mobilabonnement får man YouSee Musik med, køber man en tv-løsning, får man masser af ekstra underholdning, herunder YouSee Premiere (ny gratis premierefilm hver måned), og når man køber en bredbåndsforbindelse, får man en sikkerhedspakke med.« YouSee kan endnu ikke sige, hvordan fordelsprogrammet ændrer sig for eksisterende kunder.

»For langt de fleste kunder vil det nye fordelskoncept ikke medføre ændringer i de fordele, de har i dag.«

YouSee svarer ikke direkte på, om der er tale om en spareøvelse, men erkender, at ikke alle kunder vil glæde sig over ændringerne.

»For de kunder, hvor der vil ske ændringer, vil det selvfølgelig være ærgerligt at skulle sige farvel til en fordel, som man sætter pris på. Derfor er det også vigtigt at understrege, at når vi ændrer i fordelskonceptet, er det baseret på en samlet vurdering af, hvilke fordele de fleste kunder vælger,« lyder det fra Mai-Britt Noe:

»Alle berørte kunder vil få mulighed for at erstatte de fordele, der ikke længere vil være en del af fordelskonceptet, med nogle af de fordele, som fortsætter i fordelsprogrammet.«