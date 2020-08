Nuuday, der blandt andet står bag teleselskaberne YouSee og Telmore, træder nu et ekstra nøk på speederen i kampen om telekunderne og melder sig klar med et nyt teleselskab.

Et selskab, som kommer til at konkurrere med Nuudays egne selskaber, men vigtigere endnu: For alvor melde Nuuday ind i priskrigen om lavpriskunderne i Danmark.

Det skriver Nuuday i en pressemeddelelse, hvor de annoncerer ankomsten af det nye teleselskab, som får navmet Eesy.

Og der er ingen tvivl om, at Nuuday mener det seriøst.

Priserne på abonnementerne er en del lavere, end de er hos Telmore og YouSee, og det betyder, at Nuuday nu officielt har sit eget lavprisselskab, ligesom Telenor har CBB, 3 har Oister og Telia har Call Me.

Overfor Berlingske forklarer Michael Moyell Juul, der er administrerende direktør for Nuuday, at man stifter det nye selskab, fordi Nuuday i dag ikke har et tilbud til de kunder, der skifter selskab med få års mellemrum for at få deres teleabonnement så billigt som muligt.

Og så erkender han, at Eesy har til formål at skaffe kunder ind i TDC-koncernen, som har oplevet en voldsom kundeafgang. De første seks måneder af 2020 alene er mere end 170.000 kunder forsvundet.

»Det er klart, at vi ikke er tilfredse med den udviking, vi har set det seneste år. Vi arbejder stenhårdt på at gøre YouSee og kundeoplevelsen bedre, så vi kan holde på kunderne,« siger Michael Moyell Juul til Berlingske:

»Det formår Telmore også at gøre rigtig fint, og derfor mener vi, at det nu er attraktivt for os at gå ud og henvende os til endnu en kundegruppe.«

Eesy er allerede nu lanceret. Det billigste abonnement indeholder fri tale, fri sms, 15 GB data (30 indtil udgangen af 2020) og 10 GB data i EU. Det koster 99 kroner om måneden.