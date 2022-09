Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu et år, endnu en varsling om stigende priser fra YouSee.

Denne gang er det mellem 20 og 40 kroner om måneden til alle tv-kunder, og så er der visse bredbånd- og teleprodukter, der også får et hak opad på 10 kroner om måneden. Alle stigninger er med virkning fra 2023.

B.T. har stillet Christian Morgan, administrerende direktør for YouSee, en række spørgsmål på mail om de nye prisstigninger.

Mange danskere er i forvejen ramt hårdt af voldsom inflation. Forpasser YouSee ikke en mulighed for at gøre noget ekstraordinært for kunderne her ved at holde priserne i ro?

»Vi er meget opmærksomme på, at det er udfordrende tider for vores kunder. Derfor arbejder vi som ansvarlig operatør på at finde den rette balance mellem at drive holdbar virksomhed og have et forsvarligt prisniveau over for vores kunder.«

»Øgede omkostninger til tv-rettigheder og særligt sportsrettigheder gør desværre prisstigninger nødvendige, og vi hæver ikke priserne for at øge indtjeningen fra vores kunder. Samtidig har vi yderligere omkostninger i form af høj inflation og stigende energipriser, som vi selv tager på os, og prisstigningerne på tv-pakker ligger faktisk markant under udviklingen i inflationen.«

De kommende dage og uger vil vi se mange frustrerede kunder blive kede af det og vrede over endnu en prisstigning fra YouSee. Hvad er din direkte besked til de kunder?

»Jeg tror, alle danskere har kunnet mærke, at alting er blevet dyrere, og de nye inflationstal fra i dag bekræfter, at forbrugerpriserne stiger voldsomt.«

»Vi er naturligvis ærgerlige over, at vi bliver nødt til at hæve prisen for at dække dele af vores omkostninger, og vi kan forsikre vores kunder om, at vi ikke hæver prisen for at øge indtjeningen på vores kunder.«

De her prisstigninger vil sende nogle af jeres tv-produkter op over 700 kroner om måneden. Hvad mener du selv om det prispunkt?

»Hvis man som tv-kunde synes, at ens faste tv-pakke er blevet for dyr, og man ikke har brug for alle de mange kanaler, der følger med, vil jeg foreslå at kigge på, om vores nye underholdningsprodukt YouSee Play, der kan købes fra slutningen af september, kunne være et godt alternativ,« skriver Christian Morgan:

»Her kan vores kunder sammensætte et mindre, men meget mere relevant og skræddersyet tv- og streaming-tilbud allerede fra 299 kroner om måneden. YouSee Play gør det muligt kun at betale for det indhold, man gerne vil se, som man har fuld valgfrihed til løbende at udskifte.«



Mange kunder vil spørge sig selv, hvad de egentlig får for de ekstra penge, de skal betale nu? Hvad er svaret?

»Der er ingen ændringer i kanalpakkerne i år og derfor heller ikke noget nyt indhold. De ændrede priser går udelukkende til at dække de øgede omkostninger til indholdsrettigheder og særligt sportsrettigheder, som stiger voldsomt. Det er vi nødt til at reagere på i en tid, hvor vi desuden er ramt af inflation og stigende energipriser.«

»Her bliver vi nødt til at sende dele af den samlede regning videre for at drive en holdbar virksomhed, og prisstigningerne på tv-pakker ligger faktisk markant under udviklingen i inflationen.«

De seneste år har flere og flere danskere forladt tv-pakker. Frygter I ikke, at de her prisstigninger kommer til at få endnu flere til at opsige deres abonnementer?

»Tv-markedet undergår en enorm forandring i disse år, og mange fravælger helt de faste tv-pakker, da de ikke er fulgt med tiden, fordi de bliver større og dyrere på grund af de stigende priser på indholdsrettigheder.«

»Det er netop derfor, at vi har lanceret vores nye underholdningsprodukt YouSee Play, hvor vores kunder kan sammensætte et mindre, men meget mere relevant og skræddersyet tv- og streaming-tilbud allerede fra 299 kroner om måneden.«