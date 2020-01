Efter tre dages teknisk kaos åbner YouSee nu op for at sige undskyld til de 250.000 ramte Bland Selv-kunder ved at give en konkret kompensation.

Kravet om, at YouSee kompenserer kunderne for det tekniske nedbrud, der har stået på siden nytår, blev fremført torsdag af Forbrugerrådet Tænk.

Og nu ser det ud til, at YouSee er ved at bløde op.

I første omgang sagde Jacob Mortensen, direktør for YouSee, nemlig til B.T., at der ikke var udsigt til, at kunderne ville blive kompenseret.

Men nu har piben så småt fået en anden lyd.

Fredag er tredje døgn, hvor Bland Selv-kunder ikke kan erstatte de Discovery-kanaler, der er forsvundet, og det får YouSee til at endnu en gang af undskylde overfor kunderne.

Det gør Jacob Mortensen i en række udtalelser til Ritzau.

Herefter åbner Jacob Mortensen døren på klem for, at YouSee må til lommerne:

»Vores kunder er gået glip af nogle oplevelser de her dage. Det kigger vi på, hvordan vi kan gøre godt igen.«

Også på Facebook åbner YouSee døren for, at kunderne kan få kompensation for de seneste dages nedbrud.

Her skrev YouSee i første omgang en opdatering, hvor de undskylder mange gange overfor kunderne.

Herefter væltede det ind med kommentarer - langt over 800 på en time - og så reagerede YouSee med en ny besked til kunderne:

'Rigtig mange af jer har spurgt ind til kompensation. Lige nu er vores vigtigste prioritet at få løst den tekniske fejl med Bland Selv. Men vi er godt klar over, at det ikke er en rimelig kundeoplevelse, at I på grund af en teknisk fejl ikke har kunne til- og fravælge tv-kanaler siden onsdag', skriver YouSee på Facebook:



'Derfor kigger vi også på, om vi kan gøre noget ekstra for alle vores Bland Selv-kunder, vi melder selvfølgelig ud, så snart vi har en løsning på plads'.

B.T. har været kontakt med B.T.'s pressevagt.

Her har man ingen kommentarer lige nu til eventuel kompensation.

Der er heller ingen status på, hvornår det tekniske problem bliver løst.