Efter flere ugers offentligt mundhuggeri ligger det nu 100 procent fast: Alle Yousee-kunder mister den 1. januar adgangen til Discovery Networks’ 11 tv-kanaler.

Der kommer ikke nogen aftale mellem Discovery Networks og Yousee. Derfor stopper kanaler som 6’eren, Kanal 5, Kanal 4 og Discovery med at virke på Yousee-kunders tv-apparater ved årsskiftet.

Det oplyser Yousee til B.T.

»Vi når ikke at lave en aftale, og derfor fortæller vi nu, at Discoverys indhold ikke er tilgængeligt for Yousees kunder efter den 1. januar,« siger Jacob Mortensen, direktør for Yousee, til B.T.:

»Jeg er ked af, at vi ikke har nået at lave en løsning, for jeg tror fortsat på, at det rigtige er, at Yousees kunder har adgang til Discoverys indhold.«

Allerede i september kom det frem, at Yousee og Discovery Networks var endt i en strid.

Yousee havde meldt til Discovery, at de ikke længere vil have Discoverys kanaler liggende i de faste tv-pakker men udelukkende tilbyde dem som bland selv-kanaler.

Det ville Discovery ikke acceptere.

Disse kanaler risikerer at forvinde helt fra Yousees tv-univers Discovery Networks står bag følgende 11 kanaler. Kanal 4 Kanal 5 6'eren Canal 9 Investigation Discovery Eurosport 1 Eurosport 2 Discovery Discovery Science TLC Animal Planet

Siden har parterne stået stejlt overfor hinanden og forhandlet om en løsning.

Men den løsning når de ikke at blive enige om, og derfor er det nu officielt, at kanalerne forsvinder fra Yousee-kundernes tv-skærme.

»Vi er gået forbi den deadline, hvor vi kan sikre, at Discoverys indhold fortsat ligger der den 1. januar, og det er derfor, vi fortæller det til kunderne nu,« siger Jacob Mortensen:

»Men det betyder ikke, at det ikke kan komme tilbage. Og det er derfor, vi forhandler med Discovery. Vi håber fortsat, at vi kan vise Discoverys indhold hos Yousee.«

Men er det ikke noget, du bare siger for at holde Yousees kunder til ilden og håbe på, at de ikke opsiger deres tv-pakker? Er det realistisk, at der kommer en aftale?

»Yousees kunder bliver kun hos os, hvis de får det indhold, de gerne vil se. Så vi håber fortsat på at finde en aftale. Vi kan bare ikke nå det til den 1. januar.«

Selve indholdet i forhandlingerne – og årsagen til, at Yousee nu står til at slukke for 11 tv-kanaler - vil Jacob Mortensen ikke ind på.

Han siger dog:

»Vi står her lige nu, fordi vi ser forskelligt på verden. Jeg vil ikke gå ned i forhandlingerne, men jeg kan bare sige, at vi ikke kan acceptere, at indhold, der bliver set mindre, skal koste mere.«

Han understreger samtidig, at Yousee-kunder ikke vil opleve, at tv-kanaler går i decideret sort den første januar.

»Der vil komme noget andet indhold på kanalen – en anden tv-kanal. Vi erstatter det« siger han:

»Vi har varslet en lang række af vores kunder, hvad der kommer til at ske, og i de kommende uger vil vi så varsle vores bland selv-kunder om de konkrete ændringer.«