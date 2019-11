Først skete det under Dronningens nytårstale, dernæst under en kvalifikationskamp til VM og nu også under dette års altafgørende kvalifikationskamp til EM.

YouSee har med tiden opbygget en ærgerlig historik, hvis man er på markedet efter en pålidelig og velfungerende tv-udbyder. Nu satser de på at forbedre sig i fremtiden.

»Vi fik rettet fejlen hurtigst muligt og har nu fokus på at undersøge sagen grundigt, så vi kan undgå lignende fejl i fremtiden,« skriver YouSee i et mailsvar til B.T.

YouSee ønsker ikke at svare på, hvad der præcist gik galt, hvordan man vil undgå fejl i fremtiden, eller om de kunder, der blev snydt for at se landskamp mandag aften, får nogen form for kompensation.

Det her sker med 1 minut til kampstart. Come on @YouSeeDK pic.twitter.com/9IMtRDjaPg — Michael Troelsen (@graNzalesCSGO) November 18, 2019

Tilbage i 2016, da det ikke var muligt for deres kunder at se dronning Margrethes nytårstale, frigav YouSee over 250 film, som kunderne kvit og frit kunne streame næsten hele januar.

Og de er da også kede af, at deres kunder, som benytter YouSees tv-app, måtte undvære en stor del af landskampen

»Vi beklager meget, at nogle af vores kunder ikke kunne logge på app eller web-tv den første halve time af fodboldlandsholdkampen mellem Danmark og Irland mandag aften. Det skyldes sandsynligvis en netværksfejl,« skriver tjenesten.

B.T. talte mandag kort efter efter tv-appens nedbrud med tv-ekspert Claus Bülow Christensen. Han er langt fra imponeret.

»Man hører jo aldrig om nedbrud hos Netflix, DR eller TV 2 Play. Der går tingene ikke ned. Det skal jo bare virke, og det burde ikke overraske nogen, at mange streamer en kamp som den i aften,« sagde han blandt andet.

Han tilføjer, at nedbruddet sker på et utrolig dårligt tidspunkt.

YouSee har de seneste måneder været i en form for åben tv-krig med Discovery, som blandt andre ejer Kanal 5 - og dermed rettighederne til flere landskampe.

For nyligt meldte de ud, at Discoverys tv-kanaler fra 1. januar udgår af deres tv-pakker, og det betyder, at YouSee-kunder mister en stor del af deres kanaler.