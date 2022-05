Mange danskere kan have modtaget en falsk sms eller mms fra det der ligner YouSee.

For YouSee oplever, at mange svindlere forsøger at franarre dine oplysninger fra dig.

Det fremgår af Forbrugerrådet Tænks Selvforsvarservice.

»Vi oplever i øjeblikket mange phishingforsøg, hvor vores kunder modtager en sms eller mms som indeholder et link. Vi gør, hvad vi kan, for at blokere disse phishingforsøg, men det er umuligt at stoppe alt. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på phishingforsøg,« advarer YouSee.

»Denne sms/mms kan komme både fra en du kender eller et fremmede nummer. Teksten varierer meget, men fælles for dem alle er, at det indeholder et link.«

Derfor lyder rådet, at man ikke skal klikke på sms'en.

Forbrugerrådet Tænk har udarbejdet nogle tips, som man skal huske, når man får beskeder fra forskellige virksomheder.

'Kommer sms’en fra en virksomhed, du afventer en sms fra eller normalt modtager sms’er fra, gå da i stedet ind på virksomhedens hjemmeside eller kontakt virksomheden på andre kanaler. Lad være med at klikke på links i sms-beskeder, hvis du er det mindste i tvivl.'

'Det er ikke farligt at modtage sms’en, men har du har klikket på linket og samtidig installeret hvad de beder om, så anbefaler vi du geninstallere din telefon og genskaber en tidligere sikkerhedskopi fra før, den falske app blev installeret.'