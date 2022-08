Lyt til artiklen

Det kan komme til at blive nogle brutale måneder for mange danskere.

De store stigninger i el- og gaspriser kan nemlig komme til at få uoverskuelige konsekvenser.

Det vurderer cheføkonom hos Nykredit, Palle Sørensen, over for Finans.

»Selv hvis der skrues ned for termostaten og spares på elektriciteten, er der grænser for, hvor meget danskerne kan skrue ned for forbruget. Resultatet kan desværre blive, at nogle danskere må gå fra hus og hjem,« siger Palle Sørensen.

Nykredit er via Totalkredit en af de helt tunge spillere, når det kommer til boligmarkedet i Danmark.

Men her står man ikke alene med den dystre forudsigelse.

Også hos Realkredit Danmark spår man, at de kan blive svært for mange danskere at betale regningerne de kommende måneder.

Årsagerne er mange. Men specielt priser på opvarmning af huse og lejligheder er blandt de mest bekymrende.

En vinter lurer lige om hjørnet, og med de enorme stigninger på el og gas, som vi har oplevet gennem de seneste måneder, kan det blive voldsomt dyrt.

»Hvis du er en gennemsnitlig familie, som bruger 4.000 kWh om året, svarer den nuværende pris til, at du skal betale 2.200 kroner om måneden for el. For et år siden kostede det 800 kroner om måneden. Så det er en ret markant regning,« har cheføkonom i Danske Bank, Louise Aggerstrøm Hansen, tidligere sagt til B.T.

Hun henviser til, at en kWh kostede omkring 2,40 kroner i august sidste år.

Nu ligger prisen på 6,65 kroner for en kWh.

Og det kan få enorme konsekvenser for helt almindelige danskere, som også har måttet vænne sig til at betale mere for fødevarer og benzin, end de normalt har budgetteret med.

»Hvis gaspriserne er som nu i det kommende vinterhalvår, så skal en gennemsnitlig husstand med gasfyr betale 38.000 kroner for det halvår. I vinteren 2020-2021 kostede det 10.000 kroner for vinterhalvåret. Sidste vinter kostede det 22.000 kroner. Så det er vilde tal,« sagde Louise Aggerstrøm Hansen.