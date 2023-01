Lyt til artiklen

Har du stadig Windows 8 på din computer?

I så fald er det med at få opdateret til en nyere version af Windows.

Fra 10. januar har Microsoft nemlig givet Windows 8 dødsstødet ved at stoppe alle opdateringer, skriver mediet pcworld.com

Men hvordan opdaterer man så lige sin computer med en nyere version af Windows?

Sådan gør du Du skla gøre det her for at opdatere din computer til Windows 10: Inden du opdaterer til ny version af Windows, bør du som det første sørge for, at dine filer på computeren bliver sikkerhedskopieret. Ellers risikerer de at gå tabt.

For at opdatere til Windows 10 skal du bruge en såkaldt BitLocker-kode. Det er et sikkerhedsprodukt fra Microsoft, som er bygget ind i Windows. Du kan få den via det her link til Microsoft.

Her efter skal du genstarte din computer. Når det er gjort skal du søge på 'indstillinger', her efter på 'opdatering og sikkerhed', og så skal du trykke på 'windows update'. Her efter kan du hente Windows 10. Kilde: Microsoft og pcworld.com.

Ifølge it-mediet pcworld er det ret nemt at gå videre til Windows 10 eller 11, og det koster ikke noget at bruge.

Windows 10 har dog også fået kritik for at være for nem at bruge for hackere.

USAs sikkerhedstjeneste NSA har tidligere afsløret en kritisk sårbarhed i Windows 10, der tillader hackere at manipulere med certifikatvalideringer for at få adgang til både hjemmesider og servere, skrev mediet version 2 for tre år siden.

Men uanset kritikken kan man altså ikke længere opdatere Windows 8, så det er nødvendigt at skifte til en nyere version.