Da Jysk Realkredit mandag åbnede for et 10-årigt realkreditlån med minusrente på 0,5 procent, var det blot det seneste i rækken af en bølge af boliglån med historisk lave renter.

Men selvom lånene virker attraktive, skal du træde varsomt. Du bevæger dig i et minefelt af økonomiske fælder – især hvis du overvejer at omlægge lån.

»Man skal ikke lade sig påvirke af den her lemming-effekt. Lad andre om at løbe afsted som gale. Alle de lån, der bliver udbudt i øjeblikket, er reklamer fra nogen, som forsøger tjene tusinder af kroner i gebyrer,« siger Curt Lilliegren, direktør i Boligøkonomisk Videncenter:

»De har til formål at få dig til at handle i ren begejstring. Det skal du lade være med. Det er nemt at komme til at dumme sig, og sådan en dum fejl kan blive meget dyr.«

Når du for eksempel hører om Jyske Realkredits lån med minusrente, kan det lyde, som om du får penge udbetalt hver måned for at låne penge.

Det gør du ikke.

Oven i Jyske Realkredits nye lån skal du naturligvis betale bidragssats som på alle andre realkreditlån.

Bidraget ligger mellem 0,33 og én procent – alt efter hvor meget du låner op i boligen. Derudover koster det mindst 6.500 kroner at optaget lånet i gebyrer.

Råd til dig med flexlån - og til dig, der jagter en lavere rente Er det ikke bare med at komme væk fra de ’usikre’ flexlån (som F1, F3, F5), når nu renterne på fastforrentede lån er så lave? »Nej. Har du variabelt lån og går i fastrente, så er idéen jo, at du nedsætter din risiko. For du nedsætter ikke renten, den kommer til at stige,« siger Curt Lilliegren: »Og der kan man sige: den risiko, du slipper af med, den er ikke så stor mere. Renten falder lige nu. Dem, der har flexlån, har virkelig været vindere i lang tid, og der er ikke nogen grund til at skifte lige nu. Der kommer jo hele tiden nye lån til lavere renter. Er det ikke bare med at slå til? »Man skal ikke lade sig gribe, når man ser alle de her nye lån med lavere renter. Lad bare alle andre løbe af sted som gale, mens du har is i maven,« siger Curt Lilliegren: »Om et halvt år er renten stadigvæk lav. Det er den også om et år, om to år og nok også om tre år. Lad dig ikke påvirke til at tro, at det her er en engangschance. På et fastforrentet lån, skal du eksempelvis gerne falde to procentpoint i rente, før det er rigtig attraktivt at skifte.«

»Ekstremt få vil få decideret penge tilbage, når de optager det her lån. Bare i rene gebyrer vil man over de ti år ikke indhente den udgift, man har haft. Det er jo ikke fordi, det er blevet gratis at låne penge,« siger Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank.

De mange nye lån med historisk lave renter er faktisk en jungle med potentielle fejltrin, som kan koste dig dyrt.

Farligst er det, hvis du har et boliglån i forvejen og overvejer at lægge om til et lån med lavere rente.

Det ER historisk lave renter – i sær én gruppe vinder Selvom der er mange fælder, man skal passe på, er der ingen tvivl om, at det er gyldne tider for boligejere i Danmark. »Mit bud er, at vi lige nu har de bedste lånevilkår i verdenshistorien i Danmark – i hvert fald uden, at der er statslig indgriben med i spillet. Så det er en historisk gunstig situation for låntagere, det må man selvfølgelig tage med i ligningen,« siger Curt Lilliegren. I sær én gruppe kan nyde godt af det. »Hvis du står og skal til at købe en bolig, så er det jo bare med at hoppe på. Det samme hvis du skal foretage et forældrekøb til din håbefulde pode. Det er historisk billigt lige nu, så det er bare med at hoppe på.«

»Det kan godt være, du får en lavere rente, men det er ikke sikkert, det er en god idé af den grund,« siger Curt Lilliegren:

»Der er kurstab, du skal betale i forbindelse med sådan en konvertering, og der kommer en pokkers masse gebyrer oven i. For mange vil det ikke kunne betale sig. For at du overhovedet overvejer sådan en konvertering, skal det dreje sig om et stort beløb, og du skal have planer om at bo i boligen i lang tid.«

Curt Lilliegren har et par hurtige tommelfingerregler til at undgå de mest indlysende fælder:

»Skylder du under en halv million, skal du glemme alt om at konvertere. Ved du, at du flytter fra huset inden for fem år, så glem det. Du når ikke at tjene pengene ind.«

Minusrenter? Dit realkreditinstitut tjener stadigvæk masser af penge Hvordan kan det nogensinde give mening for dit realkreditinstitut at udbyde lån til minusrenter? »For realkreditinstitutterne giver det faktisk god mening, for de tjener det samme – uanset om renten hedder minus eller plus 0,5,« forklarer Mikkel Høegh, boligøkonom ved Jyske Bank. Han forklarer: »Realkreditinstitutionerne er mellemmænd mellem boligejerne og dem, der investerer i obligationer. Det er i høj grad pensionskasser verden over, som ligger og køber de her obligationer. Så stiller de pengene til rådighed, og dem bruger realkreditinsitutterne så til at låne ud til husejerne,« siger Mikkel Høegh: »For at agere mellemmand tager realkreditinstituttet en bidragssats, og den er ikke faldet, selvom renterne falder. Så de får de penge, de altid har fået.« Derudover er der en stor fortjeneste i gebyrer, som man tager, når lån bliver lagt om. »Det er rigtigt, at vi tjener penge på at lægge lånene om. Hvis det er store lån, kan det løbe op i 10.000 pr. million,« siger Mikkel Høegh. Investorerne i obligationer tjener eksempelvis penge på, at det koster dig titusinder at omlægge lån.

I forbindelse med konverteringer tager mange tillægslån i huset. Også her skal du passe på.

»Du skal ikke bruge det tillægslån på kortsigtet forbrug, selvom det er ekstremt fristende at bruge pengene på en bil eller en rejse. Tager du et tillægslån, skal du for eksempel bruge det til at indløse gæld til en højere rente,« siger Curt Lilliegren:

»Du må ikke tro, at du kan sammenligne friværdi i boligen med en opsparing i banken. Det er det ikke. Den friværdi kan simpelthen forsvinde, hvis der kommer en ny krise.«

Og så skal du holde skarpt øje med kursen på dit lån, før du konverterer:

»Normalt siger man, at kursen skal være 95, men det vil jeg ikke anbefale. Det er for lavt, for så stiger restgælden. Konverterer du lån til en dårlig kurs og i øvrigt laver tillægslån, så bruger du virkelig løs af din friværdi, og de penge kan du komme til at savne senere i livet.«