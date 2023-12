Vreden over, at 1000-kronesedler skal afskaffes, bliver større og større.

Mens der er hård kritik på sociale medier, er næste skridt, at der 9. december klokken 15 bliver afholdt en demonstration ved Københavns Rådhus.

'Bevar kontanter' kaldes demonstrationen på Facebook, og søndag har flere end 500 personer meldt sig interesserede i at deltage.

Det hele skyldes, at Nationalbanken og erhvervsminister Morten Bødskov (S) på et pressemøde torsdag meldte ud, at 1000-kronesedlen fra 21. maj 2025 ikke længere skal være gyldigt betalingsmiddel.

Og her efter er utilfredsheden bare vokset.

»Jeg frygter, at det på sigt er et farvel til kontanter i det hele taget,« lød det tidligere i dag fra forfatteren Patrick Leis til B.T.

I en afstemning i en artikel onsdag eftermiddag på B.T., blev læserne spurgt, om de synes, det er en god idé at afskaffe 1000 kronesedlen.

71 procent af de 8.441 stemte 'nej', mens 29 procent svarede 'ja'.