Har du tv-pakke i Danmark, kan du være sikker på én ting: Du må lægge ryg til en prisstigning en gang om året.

Men ikke en gang dét kan tv-kunder hos Danmarks tredjestørste tv-udbyder længere regne med.

Et udsnit af Boxers mellem 200.000 og 250.000 tv-kunder er netop blevet varslet om en prisstigning på 50 kroner om måneden.

Det sker, kun seks måneder efter at samme kunder måtte sluge en prisstigning på 30 kroner om måneden.

Prisstigningen sker, fordi Boxer i pakken ’Boxer Max’ fylder Viaplay, D Play, Yousee-kanalen Xee og National Geographic ind i pakken – om man som kunde vil have de nye produkter eller ej.

Noget, der kan virke paradoksalt, når netop Boxer gennem flere år i tv-reklamer har stillet spørgsmålet: ’Betaler du også for tv-kanaler, du aldrig bruger?’ – og slået sig stort op på valgfrihed.

Prisstigningen har skabt vrede hos adskillige Boxer-kunder.

’Hvad sker der? Har I fået solstik?’, spørger kunden Ejner Møller på Boxers Facebookside.

Også Meik Pedersen har sat sig til tasterne og raser over prisstigning. Han beskriver, hvordan han blev kunde hos Boxer i oktober 2018, da Boxer Max kostede 519 kroner om måneden.

Siden er han blevet ramt af to prisstigninger og skal nu af med 599 kroner om måneden.

’Det er en fuldstændig vanvittig prisstigning, og jeg vil principielt skide på, at I fylder mere lort i pakken,’ skriver en rasende Meik Pedersen på Boxers Facebookside.

Hos Boxer kan direktør Ulf Lund godt forstå, at nogle kunder reagerer vredt.

Boxer hæver priserne. Foto: Boxer presse Vis mere Boxer hæver priserne. Foto: Boxer presse

Han påpeger dog, at kunderne for i alt 80 ekstra kroner om måneden har fået Tv 2 Play og altså Viaplay, D Play, Xee og National Geographic med i prisen.

»Vi synes, det er meget stærke forbedringer. Hvis du har en af de her streamingtjenester i forvejen og nu kan opsige den, så har du sparet penge. Set fra det synspunkt, er det her en super deal,« siger Ulf Lund:

»Men det er da selvfølgelig et dilemma med sådan en pakke, at man risikerer at få noget, man ikke har bedt om. De kunder kan så vælge en af vores flex-løsninger i stedet,« siger han og understreger, at mange kunder har taget godt imod de nye tjenester i pakken.

Prisstigningen træder i kraft den 1. august.