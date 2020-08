I starten af juli deltog flere aktører i dansk kulturliv på et digitalt møde. For bordenden sad kulturminister Joy Mogensen (S).

De deltagende var indkaldt for at drøfte, hvordan kulturlivet kunne få støtte til at komme igennem den økonomisk hårde coronakrise. Men som noget af det første tog kulturminister Joy Mogensen for en kort bemærkning ordet. Hendes melding har sendt rystelser gennem en hel branche.

»Vi fik besked på, at vi ikke var en del af kulturen, og at vi derfor var skrevet ud af forhandlingerne. Hun sammenlignede os med fitnessindustrien. Det var jeg meget overrasket og forundret over. Det rammer da en hårdt på selvforståelsen,« forklarer Lars Werge, direktør for Danske Biografer.

Meldingen kom tre uger efter en stort anlagt sommerpakke, som har betydet, at biograferne hele sommeren har set til, mens museer, zoologiske haver og forlystelser har fået statsstøtte til at sænke billetprisen med 50 procent, mens de selv har måttet tage fuld pris.

Kulturminister Joy Mogensen (S) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kulturminister Joy Mogensen (S) Foto: Liselotte Sabroe

Nu fik de så også besked på, at de ikke kunne forhandle med om at få erstatning for de sæder, de ikke må fylde på grund af coronarestriktioner.

Alt det på et tidspunkt, hvor biografbranchen vakler økonomisk, fordi de er pålagt pladsbegrænsning og ikke har store filmtitler at vise kunderne.

En af dem, der har set til, mens konkurrenter har taget halv pris, er Kim Krogh Pedersen, der torsdag stod frem og fortalte om sin situation i magasinet Ekko.

Han ejer en biograf i Varde. Omkring sig har han Blåvand Zoo, museet Tirpitz og et søfartsmuseum, der alle har kunnet tage halv pris hele sommeren på grund af regeringens sommerpakke, fortæller han til B.T.

»Det er svært, når man er presset i forvejen, og man så skal mødes med statsligt støttet konkurrence. Det er forkert at forskelsbehandle, og jeg har meget svært ved at se, hvorfor biograferne ikke har fået en plads i de her pakker,« siger Kim Krogh Pedersen og erklærer sig overrasket over, at biografbranchen ikke skulle være kultur.

Også Annette Sønder Nielsen, der driver Kino Den Blå Engel i Kalundborg, har set til, mens konkurrerende kulturtilbud har fået statsstøtte til at tage halv pris.

For hende gør den situation – blandet med manglende filmtitler og coronarestriktioner – efterhånden ondt økonomisk.

»Hele vores branche har brug for hjælp. Vi vil meget gerne klare os selv, men vi er nødt til at få en hjælpende hånd, ellers kommer der 100 procent sikkert konkurser inden for kort tid,« siger Anette Sønder Nielsen.

Annette Nielsen er ikke tilfreds med, at biograferne ikke var med i sommerpakken. Foto: Privat Vis mere Annette Nielsen er ikke tilfreds med, at biograferne ikke var med i sommerpakken. Foto: Privat

Hun er mildest talt uforstående overfor, at biograferne er blevet udelukket fra kulturministeriets hjælpepakker.

»Det er helt uforståeligt for mig, at vi har en kulturminister, som ikke engang registrerer os som kultur og udelukker os fra de pakker,« siger Annette Sønder Nielsen:

»Det er udtryk for manglende viden, at man kan tage sådan en beslutning. Det er dybt frustrerende, skriger til himlen og er så kritisabelt.«

Tilbage hos Danske Biografer forklarer direktør Lars Werge, at han fortsat håber på en økonomisk håndsrækning til en biografbranche, som er under hårdt pres økonomisk.

»Jeg skal mødes med Erhvervsministeriet inden for den nærmeste fremtid. Så jeg har da et stort håb om, at vi kan finde en løsning.«

B.T. har forsøgt at få et interview med kulturminister Joy Mogensen. Hun har i stedet sendt følgende kommentar på mail:

‘Aftalen afspejler, at et bredt politisk flertal har valgt at have fokus på de klassiske kulturtilbud, som ikke opererer på fuldt ud kommercielle vilkår.’

‘Kultur beriger og bevæger os på mange måder, derfor vil vi, uanset hvor vi lægger snittet for, hvem der skal omfattes af rabatordningen, opleve, at der er nogle, som undrer sig over, at de ikke er inkluderet. Det har jeg fuld forståelse for.’

B.T. har også forsøgt at få et interview med erhvervsminister Simon Kollerup. Han er på ferie og kan derfor ikke medvirke.