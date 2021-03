Boligejerne står til at kunne tage Joachim von And-agtige karbade i friværdi-guld i år.

Nationalbanken opjusterer nemlig sin boligprognose kraftigt og forventer nu, at huspriserne vil stige hele 9,7 procent i år.

Det er mere end en tredobling af Nationalbankens seneste prognose fra december, hvor banken vurderede, at huspriserne ville stige med 3,1 procent i år.

»Det går meget stærkt med at få solgt boliger, der kommer til salg. Og vi ser en meget positiv udvikling på boligmarkedet. I hvert fald set med eksisterende boligejeres øjne,« siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea.

Hun tilføjer, at udviklingen blandt andet er drevet frem af fortsat lave renter, udsigt til stigende beskæftigelse og fremgang i økonomien.

Samtidig har coronapandemien betydet, at mange danskere har haft tid at udleve drømmen om at skifte bolig, og det har sat ekstra gang i efterspørgslen, påpeger Lise Nytoft Bergmann.

Nationalbankens prognose betyder, at et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter, som ifølge Nordea kostede 2.024.000 kroner i 2020, vil stige til en pris på 2.220.000 kroner i løbet af i år.

En helt almindelig husejer vil altså kunne lægge solide 196.000 skattefri kroner til friværdien i år, hvis Nationalbankens prognose holder stik.

I dyre områder som København By, hvor et almindeligt hus – ifølge tal, som Boligsiden.dk har trukket for B.T. – ved årsskiftet 2020/2021 kostede omkring 5,67 millioner kroner, kan husejerne se frem til et boost af friværdien på 550.000 skattefri kroner i år.

Nationalbankens melding vil sikkert få champagnepropperne til at springe i mange hjem.

Men hvad med boligskatterne? Stiger de også, når boligen bliver mere værd?

Lige nu sidder Vurderingsstyrelsen under Skatteministeriet og arbejder på de nye offentlige vurderinger af ejendomme, der skal ligge til grund for den fremtidige skattebetaling, som træder i kraft med boligskattereformen 1. januar 2024.

Hvad sker der med boligskatten? Her kan du se nogle af de vigtigste elementer i boligskattereformen, der træder i kraft i 2024: Skattelettelse: Omkring 2/3 af boligejerne vil skulle betale mindre i boligskat med de nye regler, end hvis de nuværende skatteregler var fortsat.

Omkring 2/3 af boligejerne vil skulle betale mindre i boligskat med de nye regler, end hvis de nuværende skatteregler var fortsat. Skatterabat: Omkring 1/3 af boligejerne så umiddelbart frem til, at boligskatten ville stige ved overgangen til de nye boligskatteregler. De får imidlertid en permanent skatterabat, der sikrer, at de ved overgangen til de nye regler ikke kommer til at betale mere i boligskat. Som boligejer beholder du din rabat, til den dag du sælger din ejendom. Fra 1. januar 2024 får nye ejere ikke skatterabat.

Omkring 1/3 af boligejerne så umiddelbart frem til, at boligskatten ville stige ved overgangen til de nye boligskatteregler. De får imidlertid en permanent skatterabat, der sikrer, at de ved overgangen til de nye regler ikke kommer til at betale mere i boligskat. Som boligejer beholder du din rabat, til den dag du sælger din ejendom. Fra 1. januar 2024 får nye ejere ikke skatterabat. Indefrysning: Skatterabatten forhindrer imidlertid ikke din samlede boligskat i at stige, hvis prisen på din bolig stiger, da skatterabatten forbliver uændret i kroner og øre. Hvis din bolig stiger i værdi efter 2024 (højere offentlig vurdering), og boligskatterne derved stiger fra for eksempel 30.000 kroner til 35.000 kroner om året, kan du vælge at indefryse stigningen på 5.000 kroner, til du sælger boligen. Kilder:Nykredit og Deloitte.

De første boligejere vil ifølge Vurderingsstyrelsen modtage den nye vurdering til sommer, men de skal ikke frygte, at den voldsomme prisvækst og højere offentlige vurderinger vil beskatte dem fra hus og hjem.

Faktisk kunne de ventede prisstigninger i år ikke falde på et meget mere gunstigt tidspunkt for eksisterende boligejere set ud fra et skattemæssigt perspektiv, forklarer Lise Nytoft Bergmann.

»Det er en fordel for de eksisterende boligejere, hvis de store prisstigninger kommer op til skattereformen i 2024. Det betyder nemlig, at de får en større skatterabat, end hvis de store prisstigninger først var kommet på den anden side af 2024.«

Det er lidt teknisk, men det skyldes, at politikerne bag boligskattereformen har sikret, at boligejerne i 2024 får en skatterabat, der sikrer, at ingen boligejere skal betale mere i boligskat ved overgangen til de nye regler i 2014, end de gør med de nuværende regler.

Hjælp, jeg er førstegangskøber. Hvad nu? Hvordan skal førstegangskøbere, der lige nu frygter, at de kommer for sent til boligprisfesten, forholde sig? De skal slå koldt vand i blodet, siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann: »Man skal aldrig nogensinde købe bolig på baggrund af en prognose. Økonomiske prognoser bliver lavet på baggrund af den viden, der er til rådighed, og det er helt almindeligt, at tingene ændrer sig i løbet af en prognoseperiode. Derfor skal man altid købe bolig efter behov og ikke ud fra forventninger om, hvordan boligpriserne vil udvikle sig.«

Hvis boligpriserne er braget i vejret frem mod 2024, er det nye boligbeskatningssystem samtidig indrettet, så den procentvise skattebetaling bliver sat tilsvarende ned, så danskernes ejendomsskat – også kaldet grundskyld – ikke stiger ved overgangen til det nye system i 2024.

For eksempel forventer Skatteministeriet, at grundskyldspromillen – den skat, man betaler af den grund, ejendommen ligger på – vil falde fra 34 til blot 9,1 promille i Københavns Kommune i 2024. Så selvom grunden er steget i værdi, skal den gennemsnitlige husejer altså ikke betale mere i skat af den i 2024.