Efter godt to måneders total nedlukning åbner en lang række biografer de kommende dage i hele landet.

Men selv om der er glæde at spore hos biograferne, er der tale om en amputeret branche, som nu slår dørene op og byder gæsterne velkommen.

»Alle er enormt glade for at kunne åbne igen. Det har været en pinsel at skulle holde lukket så længe,« siger Casper Bonavent, direktør for Nordisk Film Biografer, der har 23 biografer i Danmark:



»Men det er klart, at vi er begrænsede på forskellige områder. Vi skal blandt andet efterleve nogle restriktioner.«

For det første genåbner Nordisk Films biografer kun fra torsdag til søndag de første uger, og i første omgang gælder det kun 11 af 23 biografer.

For det andet må biograferne ikke have fuld kapacitet - der skal være en sædes mellemrum mellem hver gruppe af gæster.

Og så mangler man ganske enkelt nye film. Skandinavien er nemlig stort set det eneste biografmarked, der er åbnet.

De store filmstudier i Hollywood venter med at udsende de største film, til resten af verden også er klar, så de kan tjene så mange penge som muligt.

»Vi er ramt på filmudbuddet, det er klart. Men der kommer også gode film de kommende uger,« siger Lars Werge, direktør for Danske Biografer, og forklarer, at hele branchen blev ramt af lidt af et chok, da de fik at vide, at de kunne åbne straks:

»Vi havde regnet med den 8. juni, som var den oprindelige dato. Vi blev taget lidt på sengen. Vi er selvfølgelig glade, men vi fik travlt med at finde ud af, hvilke film man kan få, og hvordan man hurtigt får fyldt lagrene med slik, popcorn og sodavand.«

Hos Nordisk Film er man i gang med at tilbagekalde hjemsendt personale.

Man regner med, at de første uger efter genåbningen bliver afdæmpede.



»Da vi åbnede i Norge, så vi, at der var pænt med gæster i åbningsweekenden, og så stilnede det lidt af. Det afspejler også, at man sidder og venter på, at der kommer nogle blockbuster-film igen,« siger Casper Bonavent fra Nordisk Film Biografer:



»Store film trækker publikum i biografen. Men vi synes også, vi har gode titler nu, og vi tror på, at biografoplevelsen i sig selv er stærk. Så vi arbejder med det, vi har, og er optimistiske.«

Rent økonomisk er det dog fortsat en tung forestilling.

Regeringens krav om, at man skal have tomme sæder, gør, at Danske Biografer arbejder på at få økonomisk støtte i form af en hjælpepakke under genåbningen.

»Vi mener, det er rimeligt at forvente, at der fortsat er noget støtte, så længe vi er tvunget til at have tomme sæder. Der må være en form for kompensation for de tomme sæder, og det har vi nu en dialog med politikerne om,« siger Lars Werge.

Helt grundlæggende vil der dog - med forbehold for corona-restriktioner - være tale om en relativt normal tur i biografen, hvis du vil ind og se film i weekenden.

»Der er også salg af slik, popcorn og drikkevarer, men man vil se tiltag, så vi kan holde en høj hygiejnestandard med ekstra rengøring, og vi kommer til at skulle styre flowet i vores butikker og undgå kødannelse,« siger Casper Bonavent.