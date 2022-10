Lyt til artiklen

Der har været tale om historieskrivning.

På sølle 12 måneder er priserne på dagligvarer steget med 15,3 procent i gennemsnit. Nogle varegrupper – som ost, smør og kød – er eksploderet med både 30, 40 og 50 procent. Og det er ikke slut endnu.

Sådan lyder beskeden i hvert fald fra dagligvarebutikkerne i en måling for Danmarks Statistik, hvor 73 procent af dagligvarebutikkerne svarer, at de forventer at hæve priserne de kommende tre måneder.

Et voldsomt tal med tanke på, hvor meget priserne allerede er steget.

»Danskerne er ramt af så mange lag af prisstigninger, at det her vil gøre tingene værre for mange mennesker,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Jeg synes, det er overraskende, at vi er så langt inde i det her forløb med stigende priser, og at vi fortsat ikke har set toppen. Det, tror jeg, vi er mange, der er overraskede over. Men desværre er det forståeligt.«

Bruno Christensen henviser til, at både Coop og Salling Group allerede nu har meldt ud, at deres overskud for 2022 bliver markant mindre end de foregående år trods massive prisstigninger.

Han mener, at der er en meget klar årsag til, at butikkerne forventer at hæve priserne yderligere.

»Dagligvarekæderne forhandler længere kontrakter med mange leverandører, og de ved allerede nu, at når de kontrakter træder i kraft, så er priserne steget,« vurderer Bruno Christensen:

»De kommende måneder vil vi se prisfald i perioder, fordi kæderne skal kæmpe om kunderne i julehandlen. Men i januar kunne vi godt se kontrakter træde i kraft og så få en bølge af prisstigninger.«