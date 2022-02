For bankøkonomer, der generelt har et afdæmpet og udramatisk sprog, var det usædvanlig markante gloser, der blev hevet op af hatten onsdag eftermiddag.

»Voldsom.« »Meget overraskende.« »Stort pres.«

Det var inflationstallene fra eurozonen, der gav anledning til relativ dybe panderynker.

Forventningen var, at inflationen i eurozonen ville falde.

Reuters indeks viste, at økonomer vurderede, at inflationen ville falde fra 5,0 procent i december til 4,4 procent i januar.

I stedet steg den igen og ramte en ny rekord med 5,1 procent. Endnu en gang havde prognoserne taget fejl.

I en kommentar fra Danske Bank kaldte man tallene for »en stor overraskelse«, og i en kommentar fra Arbejdernes Landsbank lød det, at der var tale om »ret voldsomme tal«.

Inflationen er både drevet af stigende energipriser, men også stigende fødevarepriser er for alvor begyndt at slå igennem, skriver Financial Times.

Christine Lagardes udtalelser torsdag ventes nu i spænding. Foto: KAI PFAFFENBACH

De seneste tal har fået alle til at rette blikket mod Frankfurt, hvor der torsdag er møde i Den Europæiske Centralbank (ECB, red.).

Her har linjen længe været, at inflationen er midlertidig, og at man derfor ikke eksempelvis vil hæve renten for at imødegå inflation.

I USA har Federal Reserve eksempelvis varslet rentestigninger på grund af historiske inflationstal.

Spørgsmålet er nu, om Christine Lagarde, formand for ECB, vil fastholde, at inflation er et forbigående fænomen, eller om ECB også lægger op til at hæve renten?

I Arbejdernes Landsbank beskrev økonom Lisette Rosenbeck Christensen i går Christine Lagardes udfordring på følgende måde:

»Der er ingen tvivl om, at dagens tal for inflation i euroområdet på 5,1 procent er ret voldsomme tal. Det gør kun ECB og Christine Lagardes kommunikationsopgave sværere, når hun på rentemødet i morgen skal forsøge at berolige markederne og signalere, at renteforhøjelser fra ECB har noget længere udsigter end fra FED (Federal Reserve i USA, red.).«

I Danske Bank forklarede senioranalytiker Bjørn Tangaa Silleman risikoen ved vedvarende inflation på følgende måde:

»En af de største risici for europæisk økonomi i år er uden tvivl, at den høje inflation ikke kun er et midlertidigt fænomen.«

»I så fald kan ECB pludselig få travlt med at stramme pengepolitikken, og det kan sætte en pludselig stopper for den europæiske økonomiske genopretning.«