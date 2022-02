Startskuddet lød i efteråret 2021. Supermarkedskæderne varslede en efter en, at de var på vej med prisstigninger.

Fra 1. januar i år slog det så igennem med fuld og omfattende effekt. Nu viser helt nye tal, hvor markante prisstigninger der egentlig er tale om.

For ikke nok med, at Danmarks Statistik har bekræftet, at vi i januar 2022 fik den højeste inflation på fødevarer i knap 10 år, så viser en analyse, som B.T. har udarbejdet, at der på en række basisvarer er tale om prisstigninger på alt mellem 9-16 procent.

B.T. har set nærmere på 25 dagligvarer, som vi registrerede priserne på i april 2021, og sammenlignet dem med priserne i februar 2022.

Gennemsnitligt er kurven med 25 varer steget med 11,5 procent i pris på bare 10 måneder.

En stigningstakt, som er relativt unik.

»Det er rigtig meget, og det er virkelig markante tal,« siger Henning Otte Hansen, professor i afsætningsøkonomi på Københavns Universitet.



»Men det stemmer godt overens med, at vi er på vej ind i en fødevarekrise og en prisboble. I de perioder ser vi stigningstakter på omkring 10 procent. Og i og med at det er i forbindelse med prisbobler, at vi ser den slags stigninger, så stikker de her tal ud.«

Der er dog forskel på, hvor meget kurven med de 25 varer er steget i de 12 supermarkedskæder, B.T. har med i undersøgelsen.

Mindst er kurven steget i Coop 365 Discount, hvor der er tale om en stigning på 9,12 procent.

Mest markant er det gået for sig i Meny, hvor kunderne skal betale 16,78 procent mere for de samme varer lige nu.

»Det er ikke nogen sjov ting, kæderne skal igennem her, for kunderne kan ikke lide det, og de er bestemt ikke vant til at blive præsenteret for så mange og så store prisstigninger,« vurderer Mogens Bjerre, lektor på CBS:

»Men prispresset er enormt fra alle sider. Supermarkedernes leverandører præsenterer dem for så store prisstigninger, at de tal, vi ser her, kun er en begyndelse. Jeg er slet ikke i tvivl om, at flere prisstigninger er på vej.«

Mogens Bjerre mener, at den nuværende situation betyder, at supermarkederne til en vis grad sadler om.

»Konkurrencen mellem supermarkedskæderne har skiftet karakter. Nu handler det om, hvem der kan hæve prisen mindst. Tiden, hvor det handler om, hvem der kan sænke priserne, er bag os for en stund.«

Han mener, at der vil komme stort pres på supermarkedskæderne den kommende periode.

»Det er sådan set ligegyldigt, hvor man ser hen lige nu, så er der prisstigninger. Og supermarkederne vil være blandt dem, hvor kunderne for alvor bemærker det, fordi vi ofte er i supermarkedet,« siger Mogens Bjerre.

Han peger på, at selvom prisstigningerne er langt større på el- og gasregningen og for benzin og diesel, så vil vi have mindre fokus på det, fordi det er regninger, der betales med flere ugers eller måneders mellemrum.

Supermarkedernes prisstigninger er noget, vi bemærker flere gange om ugen.

»Så supermarkederne kommer ind i en periode, hvor deres kunder vil være enormt opmærksomme på de her stigende priser. De kæder, der kan holde mest igen, vil stå godt.«