Knap 1.700 kr. svarende til et prishop på 13,9 pct.

Så meget er varmeregningen i gennemsnit steget det seneste år for kunder tilsluttet 170 fjernvarmeværker i Jylland og på Fyn.

Det viser en ny oversigt fra Forsyningstilsynet, der viser konsekvensen af sidste års ophør af en statslig særordning for op mod 200.000 fjernvarmekunder - det såkaldte grundbeløb. Det skriver Finans.dk.

Grundbeløbet er et beløb, som de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker modtog til og med udgangen af 2018 for at stå til rådighed med driftsklar kapacitet i elmarkedet.

Beløbet blev indført i 2004 af den daværende VK-regering for at holde hånden under de 170 værkers økonomi som led i en tvungen overgang til en mere usikker afregningsmodel for værkernes elproduktion.

I 2018 modtog værkerne i alt 1,7 mia. kr., inden ordningen ophørte.

En gennemgang af tilsynets tal viser, at 50 fjernvarmeværker siden har hævet varmeprisen med 3.000-8.000 kr. for at få balance i økonomien.

Formand for Dansk Fjernvarme, Jesper Frost Rasmussen, opfordrer regeringen til at komme fjernvarmekunderne til hjælp.

Det samme gør Landdistrikternes Fællesråd.

»Vi har jo advaret om det her. Nu viser tallene, at der er et problem, og så må ministeren træde i karakter. Det vil kun være rimeligt,« siger formand Steffen Damsgaard til Finans.dk.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har dog ikke ønsket at forholde sig til hverken kritikken eller prisstigningerne.

Til nytår vil sidste del af grundbeløbsordningen falde bort. Det ventes at koste berørte værker ca. 190 mio. kr.