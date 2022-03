I begyndelsen af marts dumpede en mail ind i 59-årige Susan Becks indbakke. Der var dårligt nyt.

Fra 1. maj stiger hendes tv-pakke fra Telia Tv fra 299 kroner til 399 kroner om måneden. Og selvom prisstigninger og tv-pakker efterhånden hænger uløseligt sammen, er en prisstigning på 100 kroner om måneden trods alt exceptionelt høj.

»Det lød godt nok voldsomt. Jeg tænkte, at det måtte være en fejl,« husker Susan Beck.

Men et opkald til Telias kundeservice bekræftede, at prisstigningen var en realitet.

Kundemedarbejderen forklarede, at årsagen til, at alle tv-pakkerne stiger med 100 kroner, er øgede driftsomkostninger, og at nogle af kanalerne er steget i pris.

Susan Beck fra Ringsted har været kunde hos Telia Tv i fem år, men nu har hun opsagt sit abonnement.

»Men de ville ikke uddybe, hvilke kanaler der var tale om. Det synes jeg er underligt.«

Som konsekvens af prisstigningen har Susan Beck efter fem år som kunde hos Telia Tv nu valgt at opsige sit abonnement.

»En stigning på 33 procent er ikke noget, jeg har lyst til at være med til. Jeg har streaming gennem mit mobilabonnement, og så må jeg se, om jeg skal finde et alternativ til de kanaler, jeg ikke længere har,« forklarer hun.

Susan Beck er langtfra den eneste utilfredse kunde.

For 52-årige Morten Haugaard fra Bording betyder prisstigningen, at hans grundpakke stiger fra 149 kroner om måneden til 249 kroner om måneden. En prisstigning på mere end 66 procent.

»Det giver ingen mening. Jeg har svært ved at se, at en basispakke, hvor det meste er gratiskanaler, er steget så voldsomt,« fortæller han:

»100 kroner ekstra om måneden vælter ikke mit budget, men jeg tænker, at det kommer til at ramme pensionister og studerende, som har valgt den lille pakke, fordi det er den, de har råd til.«

Morten Haugaard ser primært DR1, DR2 og TV 2. Kanaler, som han i fremtiden overvejer at streame.

»Jeg er da møgtræt af, at jeg har købt to tv-bokse til 1000 kroner stykket – en til vores hjem og en til sommerhuset, som jeg bare kan kassere nu,« siger Morten Haugaard.

Hos Telia vil kommunikationschef Mads Houe af konkurrencemæssige hensyn ikke oplyse, hvilke kanaler der er steget i pris.

»Det er blandt andet nogle af de dansksprogede, og oven i det er eksempelvis vores energiudgifter steget,« siger han.

Hvor andre tv-udbydere løbende har givet prisen et nøk op med 20 til 40 kroner om året, har Telia Tv's kunder med undtagelse af en enkelt stigning været forskånet for prisstigninger, påpeger Mads Houe.

OVERBLIK: Sådan stiger priserne Prisen stiger for 17.000 af Telia Tv's 22.000 kunder, oplyser Telia. Telia Basis (4One) stiger fra 149 til 249 kroner om måneden.

Telia Sport (4More) stiger fra 299 til 399 kroner om måneden.

Telia Sport & Familie (4All) stiger fra 399 til 499 kroner om måneden. Kilde: Flatpanels.dk

»Jeg kan godt se, at det procentvis virker som en voldsom prisstigning. Men vi gør det for at få en bæredygtig forretning, hvor vi stadig kan tilbyde et attraktivt tv-produkt.«

Har det været en forkert disposition, at I ikke løbende har hævet prisen?



»Det kan man jo altid diskutere, for vores kunder er blevet godt vant til en lav prissætning. Det er selvfølgelig svært at sammenligne en til en, men vores vurdering er, at vi stadig kan tilbyde et attraktivt prissat tv-produkt.«

Er I bange for, at det skaber kundeflugt?



»Man bliver sjældent populær, når man justerer på priserne, men vi kan ikke gøre andet end at fortælle vores kunder om baggrunden for dem, og at de kommer efter en lang periode, hvor vi ikke har foretaget justeringer.«