Elbiler bidrager til den grønne omstilling. Men de kommer snart til at stige voldsomt i pris.

Det forudser Bilbranchen i Dansk Industri, som sender en advarsel til Christiansborg.

Al logik siger, at lavere priser på elbiler vil øge danskernes lyst til at købe dem og dermed hjælpe den grønne omstilling på vej.

Men i virkeligheden vil de mange danskere, som står over for at udskifte bilen i de kommende år, opleve det stik modsatte.

Og stigningerne i pris kommer i den grad til at kunne mærkes hos forbrugerne.

Prisstigningen vil især ske i 2026, og den vil betyde, at prisen på fire ud af fem af de mest populære elbiler i Danmark gennemsnitligt kommer til at stige med cirka 30.000 kroner.

Det viser udregninger foretaget af Dansk Industri, som derfor nu advarer om alvorlige konsekvenser.

»Vi risikerer at tabe momentum i den grønne omstilling,« konstaterer branchedirektør hos Dansk Industri Thomas Møller Sørensen.

Årsagen til den voldsomme prisstigning?

Det er statens afgifter på elbiler, der stiger markant. Afgifterne stiger gradvist år for år frem mod 2030, men i 2026 er der i Folketinget aftalt en særligt stor stigning.

Ifølge Thomas Møller Sørensen bygger aftalen om afgifterne, som blev indgået i 2020, på forventninger til en prisudvikling på elbiler, som ikke har vist sig at holde stik.

Derfor vil Dansk Industri nu have de planlagte afgiftsstigninger aflyst. Også selv om vi har set prisfald på elbiler på det seneste.

Thomas Møller Sørensen forklarer, at salget af elbiler lige nu udgør en tredjedel af det samlede salg af nye biler i Danmark. Og at det er stigende.

»Det momentum skulle vi gerne holde fast i,« siger Thomas Møller Sørensen.

»Men når vi ser på andre lande – Tyskland, Norge og Sverige – hvor de har gjort noget, der svarer til det, som vi står til at gøre i 2026, så er salget gået ned.«

Thomas Møller Sørensen, branchedirektør i Dansk Industri Foto: Dansk Industri pressefoto Vis mere Thomas Møller Sørensen, branchedirektør i Dansk Industri Foto: Dansk Industri pressefoto

»Og nu siger vi så til politikerne, at vi skal passe lidt på. Det er et meget prisfølsomt marked, og hvis priserne på elbiler ikke er konkurrencedygtige, så vil det afskrække nogle købere,« forklarer Thomas Møller Sørensen desuden.

Hvorfor er det et problem allerede nu? Der er vel relativt længe til 2026?

»For den gennemsnitlige køber er der længe til, men for bilbranchen er det lige om lidt,« siger Thomas Møller Sørensen.

Det skyldes, forklarer han, forhandlerne i Danmark allerede nu skal melde ind til fabrikkerne omkring salgsforventningerne.

Dansk Industri foreslår derfor i samme forbindelse, at man aflyser afgiftsstigningerne frem mod år 2030 og fastfryser dem på det nuværende niveau.

Det vil man finansiere ved at lade ejerafgiften på alle køretøjer – også elbilerne – stige.

Hvis afgifterne fastfryses, som I foreslår, hvad forhindrer så branchen i selv at sætte priserne op over for forbrugerne?

»Det gør konkurrencen. Der er massiv konkurrence på bilområdet, både globalt og herhjemme. Og især på elbiler,« fastslår Thomas Møller Sørensen.

DET FORESLÅR DANSK INDUSTRI Afgifterne på elbiler står til at stige gradvist år for år frem mod 2030. I 2026 er der aftalt en stigning, som ifølge DI vil gøre en række populære elbiler gennemsnitligt 30.000 kroner dyrere for forbrugerne. Dansk Industri foreslår at fastfryse afgifter på elbiler på det nuværende niveau til og med 2030. Det foreslår man finansieret ved at hæve ejerafgiften samt en hurtigere afvikling af afgiftsrabatten på el til elbiler.

Dansk Industris tanker om en fastfrysning af ejerafgiften på elbiler møder opbakning fra flere sider.

»Grundlæggende er det noget, som i lange stræk ligner de tanker, vi sidder med i Radikale Venstre,« siger energiordfører Samira Nawa (R).

Også regeringspartiet Venstres skatteordfører Jan E. Jørgensen erklærer sig over for B.T. positiv over for at åbne en dialog om forslaget.

Energiordfører i Radikale Venstre Samira Nawa bakker op om forslaget fra Dansk Industri. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Energiordfører i Radikale Venstre Samira Nawa bakker op om forslaget fra Dansk Industri. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Skatteminister Jeppe Bruus (S) afviser da heller ikke, at en ændring af aftalen kan komme på tale.

Over for B.T konstaterer Jeppe Bruus, at det går 'rigtig godt' med salget af elbiler i Danmark.

»Det er et stort boost for den grønne omstilling og vores bestræbelser for at komme i mål med 70 procentsmålsætningen,« siger skatteministeren.

»Vi følger udviklingen tæt, og viser det sig, at der er behov for flere tiltag de kommende år, så ser vi naturligvis gerne på det,« lover Jeppe Bruus desuden.

Han gør opmærksom på, at det er regeringens ambition 'at fremskynde udviklingen af grøn transport i Danmark frem mod 2030'.

»Det er en del af vores regeringsgrundlag – og jeg ser frem til drøftelser med Folketingets partier om dette. Vi har dog ikke fastsat et tidspunkt endnu,« understreger Jeppe Bruus.