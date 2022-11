Lyt til artiklen

Salget er gået frem år efter år, og det er ofte blevet stemplet som fremtiden for dagligvarer i Danmark.

Men nu kradser inflationskrisen, og så går det ellers den anden vej.

I takt med at priserne er buldret op i landets supermarkeder, er danskerne i stigende grad begyndt at lede efter måder at spare penge på, og det har ramt salget af økologi hårdt.

Allerede i foråret var der flere butikskæder, som bemærkede, at salget af økologi var bremset op.

I forrige uge kunne hjemmesiden økonu.dk så fortælle, at det overordnede salg af økologi i årets første ni måneder var 10 procent mindre end samme periode året før.

Og nu bekræfter en spritny undersøgelse, som Norstat har foretaget for Business Danmark, så tendensen.

35 procent af danskerne svarer i en rundspørge, at de køber mindre økologi på grund af inflationskrisen. Især køb af økologisk kød er nærmest faldet sammen.

Tal, som Business Danmark kalder »voldsomme«.

Hos Økologisk Landsforening bekræfter man udviklingen.

»Det er lige så alvorligt som den udfordring, markedet har helt generelt. Økologi er ramt af krigen i Ukraine, inflation og stigende transport- og energipriser. Alt det, som andre også bokser med,« siger Carsten Ahrenfeldt, markedschef i Økologisk Landsforening:

»Økologien har langt hen ad vejen et prisniveau, som er højere end de konventionelle varer. Og derfor falder vi i de seneste målinger en kende i forhold til det konventionelle. Men overordnet set og på den lange bane er det ikke voldsomt alarmerende.«

Det er især børnefamilier, som har fået et presset budget på grund af den stigende inflation, som eksempelvis fravælger økologi og køber billigere alternativer, forklarer Carsten Ahrenfeldt.

FAKTA: Så mange har skåret ned på økologi Køber du færre økologiske dagligvarer i forhold til det samlede indkøb, end du gjorde før prisstigningerne? Ja: 35 % Nej: 65 % Af de respondenter, der har svaret, at de køber færre økologiske dagligvarer: 80 % har helt droppet eller væsentligt mindsket købet af økologisk kød 62 % har helt droppet eller væsentligt mindsket købet af økologisk frugt og grønt 64 % har helt droppet eller væsentligt mindsket købet af økologiske mejeriprodukter Kilde: Norstat for Business Danmark blandt 1.220 repræsentativt udvalgte danskere

Han påpeger dog også, at andre husstande, hvis budget ikke er belastet af inflationen, holder fast i økologien.

Han mener dog, at den generelle samfundstendens til at fremme bæredygtighed vil bidrage til, at økologi kommer tilbage på sporet.

»Vi tager det selvfølgelig alvorligt. Flere af vores medlemmer har problemer med at få deres forretning til at løbe rundt lige nu, så min optimisme omkring økologiens langsigtede trivsel og vækst skal naturligvis ses i det lys,« siger Carsten Ahrenfeldt:

»Jeg tror, vi de kommende år kommer til at gå imod en mere grøn tallerken. Og vi har en rigtig god dialog med landets supermarkeder, som gør meget ud af økologi. Så vi er bestemt fortrøstningsfulde.«