Det er et marked med så hård konkurrence, at priserne ofte stiger og falder uge for uge, som B.T. dykker ned i fredag formiddag.

Danskerne overdænges dagligt af reklamer for teleselskaber, hvor påstande om at være billigst eller bedst optræder i rigt mål. Men hvem kan stå distancen, når de bliver sat under lup? Hvor kan du for alvor opnå store besparelser?

Lad det være sagt med det samme: Rigtig mange danskere kan utvivlsomt spare penge på telefoni.

I nogle tilfælde 20-50 kroner om måneden, i andre tilfælde omkring 100 kroner om måneden, og i de mest ekstreme tilfælde helt op mod 150-190 kroner om måneden. Og det er altså på abonnementer, hvor indholdet af de rene teleydelser ofte minder meget om hinanden.

Det viser to pristjek, som B.T. har gennemført.

B.T. har valgt at rette fokus mod mængden af data i abonnementerne. En vigtig kampplads, hvilket senest blev understreget, da OK Mobil, CBB og Oister på under en måned pludselig gav deres kunder dobbelt data hele sommeren, mens Eesy hævede mængden af data i alle pakker permanent.

»Teleselskaberne er ude i en benhård kamp om data-pakkerne. Især op til ferieperioderne, hvor folk er mere væk fra hjemmet. Og det er en god udvikling for kunderne, for det giver store prisforskelle,« siger Torben Rune, indehaver af virksomheden Teleanalyse.

I det ene pristjek har B.T. sammenlignet 19 teleselskaber for at finde det billigste abonnement med mindst 50 GB data. I det andet gennemgår vi alle de selskaber, som udbyder et abonnement med ubegrænset data.

I begge pristjek er det Oister, som ender med det billigste abonnement. Dermed er de testvinder i begge kategorier.

For at se nærmere på, hvor du eventuelt kan spare penge, starter vi på markedet for abonnementer med fri data.

Et område, hvor der virkelig er sket ting og sager de seneste år.

Tag bare følgende udvikling: Da B.T. i september 2019 gennemførte et pristjek af mobiltelefoni, havde fire selskaber abonnementer med fri data.

Her 21 måneder senere er antallet af teleselskaber, der har et abonnement med fri data, næsten tredoblet til 11 selskaber.

»Der er en stigende efterspørgsel på, at man som kunde ikke skal bekymre sig om at ramme et dataloft. Der er en del danskere, som bevæger sig enormt meget rundt og ser både tv og serier på telefonen,« forklarer Torben Rune:

»Jeg tror, det her er en god indikation af, hvor telemarkedet er på vej hen. Vi bevæger os i en retning, hvor 5G-netværket vil bidrage til, at dataloftet helt forsvinder, så fri data bliver det normale.«

Og så til de store prisforskelle på abonnementer med fri data:

I den billige ende af skalaen findes flere rene produkter med tele og data.

I den dyrere ende af skalaen er der oftest også andre ting med i abonnementet: Det kan være streamingtjenester, musiktjenester eller mulighed for at bruge abonnementet i andre lande end EU.

Fra det dyreste til det billigste abonnement i pristjekket er der 2.280 kroners forskel om året, og selvom det er et enestående tilfælde, viser det sig faktisk, at der i fem tilfælde er over 1.000 kroner at spare ved at skifte til et af de billigste abonnementer.

Også i kampen om at have det billigste abonnement med mindst 50 GB data er der store forskelle.

Sådan har vi gjort B.T. gennemførte to pristjek den 11. juni. Al data er indhentet på teleselskabernes egne hjemmesider. I det ene pristjek er vi gået efter selskabernes billigste abonnement, som indeholder mindst 50 GB data. I det andet pristjek er vi gået efter selskabernes billigste produkter, som indeholder fri data. Alle priser er anført som normalpriser. Vi tager forbehold for efterfølgende ændringer i abonnementerne.

Her har B.T. gennemgået 19 selskaber, som har et abonnement med 50 GB data, og fra det dyreste til billigste selskab er der 1.800 kroners forskel om året, mens der i seks tilfælde vil være 1.200 kroner at spare om året.

Torben Rune fortæller, at de dyreste selskabers argument for at have så høj en pris oftest ikke holder.

»De dyreste selskaber slår altid på, at de har et bedre netværk. Reelt er det sådan, at hvis du udelukkende er ude efter at få en masse data og telefoni, så kan du sagtens nøjes med de billigste produkter. Der er meget sjældent reel forskel på kvaliteten af netværksdækningen,« siger Torben Rune:

»Så der er faktisk rigtig god mulighed for at spare penge uden at få et forringet produkt. Og når det er beløber som 100 kroner om måneden, er det da bestemt værd at tage med.«