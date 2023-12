Rentechok og stigende priser. De seneste år har danskerne skullet forholde sig til det ene hul efter det andet i budgettet.

Og selvom inflationen og energipriserne gradvist er faldet til et mere normalt niveau, så kan danskerne ikke ånde lettet op.

Nye tal fra Finans Danmark viser, at der stadig er en høj ekstraregning at betale.

En gennemsnitlig dansk børnefamilie står med en merregning på 3900 kroner om måneden sammenlignet med 2021, og det springer i øjnene hos forbrugerøkonom i Nordea Ida Marie Moesby.

»I gennemsnit er det især børnefamilier, der bliver hårdt ramt,« siger forbrugerøkonom i Nordea, Ida Marie Moesby, til B.T.

»Nu ser vi bare udgiftsniveauet, men må da sige, at det er nogle store beløber, og det er til at mærke for langt de fleste. Langt de fleste husholdninger har mærket de højere priser, men det er klart, at dem, som har en spinkel og presset økonomi i forvejen, kan mærke det endnu mere.«

De nye tal fra Finans Danmark viser, at pensionistpar står med 3000 kroner mindre om måneden, og en enlig forsørger uden børn har 1600 kroner mindre mellem hænderne om måneden.

»Især dem, som er på overførselsindkomst, bliver hårdt ramt her. Det er fordi, de ikke har lige så mange penge, som der kan rykkes på, men også fordi de ikke kan rykke deres indkomst,« siger hun.

Alligevel er der nogle ting, som peger i den positive retning.

Flere danskere har også kunnet glæde sig over, at lønnen er steget, mens flere danskere også er blevet bedre til at spare penge.

Står du med en stor ekstraregning, som er svær at håndtere, er der kun én ting at gøre.

»Find budgettet frem. Eller hvis man ikke har lagt et budget, så gør det nu. Fordi det er der, man får overblikket over udgifterne, og om der er steder, man kan spare. Alle initiativer hjælper til at spare penge, men budgettet hjælper dig til at se, hvor er der mest at hente. Det vil være mit bedste råd,« afslutter Ida Marie Moesby.