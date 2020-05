I slutningen af marts satte den britiske premierministers toprådgiver, Dominic Cummings, sig ind i sin bil i London med sin fireårige søn.

Både Cummings og hans hustru havde symptomer på coronavirus. Nu kørte Cummings 435 kilometer hjem til sine forældre i Durham, hvor hans søster og niece havde tilbudt at passe den lille dreng, mens Cummings og hans hustru kom sig.

Mens køreturen stod på, var hele Storbritannien lukket ned på grund af coronavirus.

Cummings selv havde været med til at udforme en lang række kampagner om, at briterne skulle blive indendøre for at holde smittetrykket nede. Briterne fik bøder, hvis de var på gaden uden et anerkendelsesværdigt formål.

Alligevel kørte Cummings den lange tur med sin dreng.

Historien så dagens lys fredag i Daily Mirror, og siden har den eksploderet totalt mellem hænderne på Boris Johnson og den britiske regering.

Cummings er i forvejen en omstridt skikkelse i Storbritannien. Han var manden bag ‘Take back control’-kampagnen, som i 2016 førte til, at de britiske vælgere stemte for brexit.

For få måneder siden stod han så bag ‘Get brexit done’-kampagnen, der førte til en knusende valgsejr til Boris Johnson og de konservative, som nu har et stort flertal i det britiske parlament.

Men nu er Dominic Cummings altså kommet under voldsomt pres.

Dagen efter historien om køreturen til Durham stod en 70-årig kemilærer frem og hældte mere brænde på bålet.

Manden havde set Dominic Cummings i nærheden af Cummings' forældres hjem igen i april, fortalte han, mens lockdown-reglerne fortsat var gældende.

Samme mand har indgivet en politianmeldelse til Durhams politi, som nu skal afgøre, om de vil undersøge, om Cummings handlede ulovligt.

Og så blev debatten pludselig rigtig intens. Gjorde Dominic Cummings bare det, enhver far vil gøre for sin søn?

Eller er han en hykler, der har været med til at udstikke et sæt regler til befolkningen, mens han selv har brudt dem flere gange?

Var situationen alvorlig nok til, at det var lovligt for Cummings at køre så langt?

Fredag og lørdag steg presset time for time. De liberale, skotske nationalister, flere medier og så til sidst oppositionslederen Labour krævede, at Boris Johnson serverede Dominic Cummings' hoved på et fad.

De mente ikke, at corona-lovgivningen gjorde det lovligt for Cummings at bevæge sig ud af London.

Søndag morgen blev Cummings så konfronteret af en stor gruppe journalister foran sit hjem, mens han havde sin søn på armen.

De krævede at få en forklaring, og en journalist sagde på et tidspunkt, at folkestemningen var, at det, han har gjort, er forkert.

»Det har I sikkert lige så meget ret i, som I havde omkring Brexit. Kan I huske, hvor meget ret i havde om det?,« svarede Cummings koldt.

Han erklærede også, at han ‘selvfølgelig ikke’ ville overveje at opsige sin stilling, da han mente, at han har ageret ‘helt rimeligt og lovligt’.

Søndag eftermiddag kom så en foreløbig kulmination på det enorme pres.

Efter flere timer i krisemøde stod Boris foran landets befolkning og journalister. Han forklarede, at han havde undersøgt sagen og talt med Dominic Cummings.

Konklusionen var en fredning: Cummings havde ageret ‘ansvarligt, lovligt og med integritet’ og havde blot ‘fulgt de instinkter, enhver fader har’, sagde Johnson.

Men stormen fortsætter.

En række konservative politikere har erklæret sig utilfredse. De mener, at regeringens troværdighed er på spil.

Samtidig koger de britiske medier. Det folkelige pres stiger.

På sociale medier føres der nu kampagne. Fremtrædende personligheder som forfatterinden JK Rowling og fodboldlegenden Gary Lineker revser Johnson og Cummings som løgnere.

Den fremtrædende medierpersonlighed Piers Morgan tweetede hele søndag hver halve time til sine 7,5 millioner følgere.

Budskabet var klart: Cummings skal fyres. Johnson er en løgner.

Spørgsmålet er nu, om Boris Johnsons forsvar af Cummings søndag var et punktum eller reelt var starten på en sag, hvor medier i stigende grad gør det til et spørgsmål om Boris Johnsons dømmekraft i stedet for en sag om Cumming's køretur til Durham.