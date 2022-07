Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Så blev det lørdag, og to dage, hvor danskerne strømmer ud i supermarkederne for at handle til weekendhygge og til mad den kommende uge, står for døren.

Mest presserende er spørgsmålet efterhånden: Hvor skal man gå hen for at få varerne billigst?

Det spørgsmål kan B.T. give dig svaret på lige her.

Mandag den 4. juli besøgte B.T. landets seks største discountkæder for at tage temperaturen på, hvor du lige nu får en kurv med 23 af de mest gængse dagligvarer til den laveste pris.

Discountsektoren oplever en tilstrømning af kunder, som forsøger at navigere uden om de voldsomt stigende fødevarepriser.

Men også discountbutikkerne hæver priserne kraftigt, og derfor er der opstået markante prisforskelle discountbutikkerne imellem, som ellers historisk har haft for vane at ligge forbløffende tæt prismæssigt.

Da B.T. i februar gennemførte et pristjek af landets supermarkedskæder, var der to procents forskel fra den billigste til den dyreste discountkæde. I juli er den forskel vokset til knap fire procent.

Pristjekkets vinder er en kæde, som ikke har indtaget topplaceringen i et B.T.-pristjek i noget tid, men som i denne sammenhæng er klart billigst i den samlede stilling.

Aldi løber med sejren i pristjekket af discountsupermarkeder. Vis mere Aldi løber med sejren i pristjekket af discountsupermarkeder.

Det er Aldi, som har den billigste kurv med de 23 varer til en samlet pris på 421,56 kroner. Det er mere end fem kroner billigere end nummer to i pristjekket, og der er altså tale om en klar topplacering til Aldi.

I den tunge ende af pristabellen ender Aldis tyske discountkollega fra Lidl, som i denne omgang har den dyreste kurv til 438,35 kroner.

Også på de individuelle varer svinger priserne en del fra kæde til kæde.

Sådan gjorde vi Mandag den 4. juli indkøbte B.T. 23 dagligvarer i landets seks største discountkæder. Vi gik efter den billigste variant i den udvalgte vægt. Da nogle af varerne ikke fandtes i den vægt, vi gik efter, er nogle af priserne omregnet. Herefter sendte vi kvitteringer og et skema med de indsamlede priser til godkendelse hos supermarkederne. Da priserne i tjekket skal afspejle normalprisen, bad vi supermarkederne om at angive, hvis der havde sneget sig en tilbudspris ind. Supermarkederne er efterfølgende vendt tilbage med rettelser, nogle har vi godtaget, andre har vi afvist.

Historisk set har discountkæderne stort set ens priser, men i dette pristjek er der forskellige priser på 14 af de 23 varer.

Der er altså penge at hente, hvis du gør dig umage.

I pristjekket kan du både se, hvor kurven med varer er billigst, ligesom du kan se, hvor du skal gå hen for at få hver enkelt af de 23 varer billigst.