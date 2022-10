Lyt til artiklen

De seneste uger har en såkaldt 'skattefinte', hvor du med ganske få klik kan få et større fradrag – og dermed få en del flere penge udbetalt resten af året – bredt sig hastigt på sociale medier.

Tricket er angivelig simpelt: Du logger ind på skat.dk, går ind på din forskudsopgørelse for 2022, scroller ned i bunden, klikker på 'beregn', og så er der ellers flere penge mellem hænderne.

Men er det så også korrekt?

B.T. har været i kontakt med Skattestyrelsen for at spørge ind til, om verden virkelig er så god, at man ved et enkelt klik kan få omkring 500 kroner mere udbetalt resten af året?

Svaret er – helt overordnet set – 'ja'. Hovedårsagen er, at beskæftigelsesfradraget er blevet hævet fra 1. oktober.

Men du skal passe på, skriver Skattestyrelsen i et svar til B.T.

»Det er korrekt, at der fremkommer en ny beregning for en del borgere. Med der er grund til at være varsom. Når man er inde på sin forskudsopgørelse for 2022, bør man samtidig sikre sig, at de øvrige oplysninger for indkomståret 2022 stemmer,« skriver Jan Møller Mikkelsen, underdirektør i Skattestyrelsen, til B.T.

Hvis ikke du får registreret alle dine oplysninger korrekt, kan skattehammeren falde til næste år.

»Det gælder for eksempel den årlige indkomst, rentefradrag og eventuelt kørselsfradrag. Gør man ikke det, kan man i stedet utilsigtet risikere at give sig selv en restskat i 2023. For disse oplysninger er ikke automatisk opdateret i forskudsopgørelsen for 2022,« oplyser Jan Møller Mikkelsen.

Med andre ord: Du kan ende med at hæve dit fradrag på et forkert grundlag, og så skal du betale pengene tilbage, når årsopgørelsen kommer i marts 2023.

Tilbage til den gode nyhed:

Det er nemlig rigtigt, at du faktisk kan få mere udbetalt nu og her. Det er der to årsager til, forklarer Skattestyrelsen.

Folketinget vedtog at ændre beskæftigelsesfradraget fra 41.600 kroner til 43.500 kroner i 2022, med effekt fra 1. oktober 2022. Det betyder forhøjelse af fradraget med op til 1.900 kroner for personer med en lønindkomst på 390.610 kroner eller derover. Foretager man en genberegning af sin forskudsopgørelse nu, vil dette fradrag indgå.« Derudover kan din trækprocent blive genberegnet, hvilket også kan give lidt mere på kontoen nu og her.

Og hvad så, hvis ikke du gør noget?

»Borgere, der ikke foretager en genberegning af deres forskudsopgørelse nu, vil i stedet mærke reguleringerne i marts 2023, da både reguleringen af beskæftigelsesfradraget og justeringen af trækprocenten automatisk indgår i den samlede beregning af årsopgørelsen for 2022,« skriver Skattestyrelsen.

Du bliver altså ikke snydt!